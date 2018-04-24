Etiler Marmaris "franchising kampanyası"nı üç ay uzattı

İstanbul, 24 Nisan () - Hızlı yiyecek sektörü markalarından Etiler Marmaris, 31 Mart'ta biten "franchising kampanyası"nı üç ay uzattığını açıkladı.

Yılın başından 20 Nisan'a kadar yedi yeni şube açılışı, üç yeni şube sözleşmesi yaptıklarını belirten Etiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, Etiler Marmaris’in franchising kampanyası ile kendi işini kurmak isteyenlere uygun koşullarda yatırım olanağı sağladığını vurguladı ve ekledi:

"Kendi işini kurmak isteyen yatırımcıları güçlü işleyiş ve düzene sahip, yenilikçi franchising sistemimize davet ediyoruz. Bizimle çalışmak isteyenlere yönelik olarak başlattığımız 31 Mart 2018 tarihinde sona eren Franchising Kampanyamızı 30 Haziran 2018 tarihine kadar uzattık. Etiler Marmaris’in 2017 yılında yüzde 30 olan büyüme oranını, 2018 yılında artırmayı hedefliyoruz."