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ETBİR/ Yücesan : Et konusunda tüketiciyi bilinçlendirmeye devam edeceğiz

EKONOMİ 23.01.2020, 15:46
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ETBİR/ Yücesan : Et konusunda tüketiciyi bilinçlendirmeye devam edeceğiz

İstanbul, 23 Ocak () -  Güvenilir Ürün Platformu’nun düzenlediği toplantıda et sektörüne değinen Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, ette yapılan hileler konusunda tüketici ve üreticileri bilinçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.
Sağlıklı Gıda Platformu adıyla, 2006 yılında kuş gribi salgını ile tüketici ve üretici bilincini arttırmak amacıyla kurulan platform; 2014 yılı itibari ile ‘tüm ürünlerde güvenlik’ mottosuyla ismini değiştirerek Güvenilir Ürün Platformu oldu. Gazeteciler, sanayiciler, STK’lar, akademisyenler ve meslek odaları gibi birçok sosyal sorumluluk bilinci yüksek kişi ve kuruluşun desteği ile çalışmalarına hız kesmeden devam eden platform, 2020 planlarını değerlendirmek üzere genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi.
Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın açılış konuşmasının ardından söz alan platformun kurucularından İTO Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özer, Nisan ayında gerçekleştirilecek Güvenilir Ürün Zirve’sine değindi. Bu zirvenin her kesimin bilincini arttırması yolunda Türkiye’de atılacak en önemli adım olacağını vurgulayan Özer, devletin kurumlarında ürün güvenliği konusunda çok önemli çalışmalar olduğunun altını çizdi.
Burada bir konuşma yapan Yücesan, “Hemen her gün ette yapılan hileler ile karşılaşıyoruz, mutlaka sektörün kendi sorunları da var ancak halk sağlığı her şeyin üzerinde biz sektörleri regüle eden kişiler olarak tüketici ve üreticinin bilinçlenmesi için her şeyi yapmaya hazırız. Çok kısa bir zaman önce döner çalıştayı yaptık çok ses getirdi, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının savaşçısı olmaya devam edeceğiz” dedi.
Platform kurucularından İTO Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özer, “Farkındalık yaratabilmek sürecin en zahmetli işi ve biz amacı farkındalık yaratmak olan bir STK olarak etkinliklerimize arttırarak daha fazla kişiye ulaşmalıyız. 3 Şubat tarihinde Haliç Üniversitesi’nde düzenleyeceğimiz panelde her kurumun ürün güvenliği çalışmalarını konuşulacak. Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Belediyeler, Akademisyenler ve daha birçok kurum ve kişi kendi çalışmalarını anlatacak” dedi.
Nisan sonunda gerçekleştirilmesi planlanan Güvenilir Ürün Zirvesi için her ürünün güvenli olması gerektiğini belirten TÜGİS Genel Başkanı Necdet Buzbaş, “Gıda başta olmak üzere tekstil, oyuncak gibi sektörel bazda ele alınması gerekecek kadar riskli ve önemli. Bu nedenle Nisan ayında yapılacak zirvenin sadece gıda güvenliğini içermesini teklif ediyorum. Diğer sektörler için ayrı zirve ya da etkinlik planlamalıyız” diye konuştu.
Yapılan oylamanın ardından Nisan ayındaki zirve için turizm ve restaurant sektörünün dahil edilmesi ile gıda sektörünü içeren bir zirvenin yapılmasına da karar verildi.
Toplantı sonrasında platform üyeleri için dünya çayları ile workshop düzenlendi. Hem çayları hem de Beta Han’ı anlatan Beta Çay İstanbul Bölge Müdürü Hatice Uğur, “Buranın 400 seneye kadar uzanan bir tarihi var. Muhtemelen daha da fazla ama bizim ulaşabildiğimiz bu. Burayı restore ettik ve satılan tüm ürünlerin bizim kalite kontrolümüzde olmasını istedik. Bu nedenle tüm dükkanları birebir biz açıyoruz. 17 adet dükkân var henüz sekiz tanesini açtık, hepsi gıda üzerine, bir iki tanesini hediyelik eşya gibi düşünüyoruz. İki hafta sonra bir tane Burger House açıyor olacağız. Sonra bir adana kebap görüyor olacaksınız” dedi. (Fotoğraflı)

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