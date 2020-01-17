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Eskişehirli girişimci akıllı çanta üretti

EKONOMİ 17.01.2020, 11:45
Eskişehirli girişimci akıllı çanta üretti
ESKİŞEHİR’de çanta mağazası bulunan Aydın Yüksel, Ticaret Odası ve Anadolu Üniversitesi işbirliğindeki ‘Tech-Up Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı’ sayesinde ilk prototiplerini hazırladığı ‘akıllı çantalar’ için yatırımcı aramaya başladı. Fikri 1 dakikada bulmasına rağmen hayata geçirmek için 1,5 yıldan fazladır üzerinde çalıştıklarını ifade eden Yüksel, “Dünyada böyle akıllı bir çanta olmaması da benim çok dikkatimi çekti. Gerekli patent başvurularını yaparak ilk prototiplerini hazırladık” dedi.
Eskişehir’de 12 yıldır çanta mağazası bulunan Aydın Yüksel, kendisini ziyarete gelen kadın arkadaşının akıllı saatinden etkilenerek bunu çantaya uyarladı. Eskişehir Ticaret Odası ve Anadolu Üniversitesi işbirliğindeki ‘Tech-Up Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı’ girişimcilik eğitimlerine katılan Yüksel, yaklaşık 1,5 yılda üzerinde 7,5 inç ekranı olan ‘Powerbag Akılı Çanta’ üretti. Gerekli patent başvurularını yaparak ilk prototiplerini hazırladığı çantaları için yatırımcı desteği arayan fikir sahibi ve firmanın kurucusu Aydın Yüksel, sermaye gruplarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEK 1,5 YIL SÜRDÜ
Sosyal hayattaki bazı problemleri çözmek için yola çıktıklarını anlatan Aydın Yüksel, akıllı çanta fikrinin aklında 1 dakika şekillendiğini ancak hayata geçirilmesinin 1,5 yıl sürdüğünü söyledi. Mağazasına gelen bir kadın arkadaşının anlattıklarından etkilenerek böyle bir proje hazırladığını kaydeden Yüksel, “Mağazamıza ziyarete gelen bir arkadaşım kolundaki akıllı saati gösterdi. Ben telefonla aradığımda ismim görünüyordu. Ne gerek olduğunu sordum, arkadaşımda büyük kolaylık olduğunu ve telefonu çıkarmadan arayanı gördüğünü söyledi. Bende bunun üzerine kadınların yaşadığı bir problem olarak gördüm. Eskişehir’de 12 yıldır çanta satışı yapıyoruz. Kadınlar telefonlarını çantalarında taşıdığı için, telefon çaldığında yaşadığı telaş aklıma geldi. Dünyada böyle akıllı bir çanta olmaması da benim çok dikkatimi çekti. Gerekli patent başvurularını yaparak ilk prototiplerini hazırladık” dedi.
Akıllı çanta projesine Eskişehir Ticaret Odası ve Anadolu Üniversitesi’nin de büyük destek verdiğini belirten Yüksel, ‘Tech-Up Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı’ girişimcilik eğitimlerine katılarak 3,5 aylık bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, “Ticaretle uğraşıyoruz ama işin içine teknoloji girince bizi aştığını fark ettik. Anadolu Üniversitesi’nin bu programı sayesinde inanılmaz bir destek aldık. Yazılım ve donanım gibi konuları üniversite işbirliği sayesinde bulduk ve hayata geçirdik. Çantanın içerisinde bir güç kaynağı var. Telefon çanta içerisindeyken kayıp çağrı ve iletiler için üzerinde multimedya bir ekran geliştirdik. Telefona gelen tüm sosyal medya dahil iletiler, anlık olarak ekranda görünüyor. Güç kaynağı sayesinde de ortalama bir telefonu 3-4 defa tam olarak şarj ediyor. Çantamızda kişiselleştirilebilir bir ekranı var. Cep telefonuna bağlı olan çantadan uzaklaştığınızda size uyarı veren bir çanta. Şu anda sermaye gruplarının karşısına çıkıp fon toplamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Anadolu Üniversitesi’nin ‘Tech-Up Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı’ girişimcilik merkezinde çantaların ilk prototiplerini görerek inceleyen İrem Göksu, çok başarılı bir tasarım olduğunu söyledi. Günde 3-4 defa cep telefonunu şarj eden ve gelen iletileri göremediği için akıllı saat kullandığını ifade eden Göksu, “Çanta çok güzel ve başarılı. Çantamda olan telefonda sesini duyamadığım, iletileri göremediğim için akıllı saat almıştım. Bunları yapıyor bir de telefonu şarj ediyor. Gün içerisinde telefonumu 3-4 kez şarj eden biriyim, çok mantıklı ve başarılı buldum. İletileri hemen görmem, çantanın da titreşime sahip olması çok güzel” dedi.

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