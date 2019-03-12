Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

Eskişehir’de TOKİ konutlarına yoğun ilgi

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Eskişehir'de yapacağı bin dairelik sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyenler banka önünde sıraya girdi.  Eskişehir’de Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi ile Odunpazarı...

Eskişehir’de TOKİ konutlarına yoğun ilgi
TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Eskişehir'de yapacağı bin dairelik sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyenler banka önünde sıraya girdi. 
Eskişehir’de Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi ile Odunpazarı ilçesi Mamuca Mahallesi’nde TOKİ tarafından bin konut yapılacak. Toplam bin konuttan 500 adedinin yapılacağı Zincirlikuyu konutları için başvurular başladı. Ev sahibi olmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Mahallesi Dinçel Sokak üzerindeki Halk Bankası Şubesi önünde toplanmaya başladı. BAKAN 25 BİN BAŞVURU AÇIKLAMIŞTI
TOKİ güvencesi ile 67 şehirde hayata geçecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplama dönemi başlarken, önceki gün Eskişehir’i ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projenin başladığı ilk 3 günde başvuruların 25 binin üzerine çıktığını söylemişti.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328