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Eskişehir’de ‘doğal gaz ısıtmıyor’ tartışması

ESKİŞEHİR’de doğal gazı yüksek derecelerde yakmalarına rağmen ısınamadıkları yönündeki şikayetlerini sosyal medyada dile getirenler ‘yakıyoruz ama ısınamıyoruz’ tartışması başlattı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda 'doğal gaza...

EKONOMİ 14.12.2019, 11:12
Eskişehir’de ‘doğal gaz ısıtmıyor’ tartışması
ESKİŞEHİR’de doğal gazı yüksek derecelerde yakmalarına rağmen ısınamadıkları yönündeki şikayetlerini sosyal medyada dile getirenler ‘yakıyoruz ama ısınamıyoruz’ tartışması başlattı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda 'doğal gaza hile mi karıştı' diye sorulurken, kentte 350 bin abonesi bulunan ve doğal gaz dağımı yapan Eskişehir Doğalgaz Dağıtım A.Ş (ESGAZ) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ceyhan, iddiaları yalanlayıp, doğal gaza hava basılmasının mümkün olmadığını söyledi. Kombi bakım uzmanı Hasan Hüseyin Sandıkçı da, yüksek doğal gaz faturalarının kombi ve petek bakımının yanı sıra binalardaki yalıtımlara bağlı olduğunu ifade etti.
Kentte doğalgaz yakmalarına rağmen ısınamadıkları yönündeki şikayetlerini sosyal medyada dile getirenler, ‘yakıyoruz ama ısınamıyoruz’ tartışması başlattı. Kullanıcılar paylaşımlarında, “Kazan cayır cayır yanıyor ancak ısınamıyoruz. Gazınızın enerjisi düşük, Eskişehir gazına bir şey karıştırıyorlar sanırım, geçen yıla göre 5-10 derece üstte yanıyor kombi ama ısınamıyoruz. Eskiden gece yatarken kombiyi kapatırdık, şimdi bütün gece yanıyor ama sabah buz gibi eve uyanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 900 bin nüfuslu Eskişehir’de 350 bin kadar aboneye doğalgaz dağıtımı yapan ESGAZ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ceyhan, iddiaları yalanlayıp, doğalgaza hava basılmasının mümkün olmadığını söyledi. Ceyhan, “Hava karıştırma söz konusu değil. Tamamen kapalı bir sistem. Gaz kullanıyorum ama ısınamıyorum diyenlerin asıl problemi aslında binanın izolasyonu, kombi bakımıyla ilgili. Gazı enerji olarak BOTAŞ’tan teslim alıyoruz, vatandaşlara da enerji olarak satıyoruz. Bunu her 4 dakikada bir kontrol ediyoruz. Faturaları kontrol ettiklerinde kilovat/saat olarak satış yapıyoruz. Doğalgaz kolerik değeri düşse bile faturada düşmüş olur. Hava kaçırma, ekleme gibi bir şey söz konusu değildir” dedi. Doğalgazı BOTAŞ’ın yurt dışından satın alarak kendilerine teslim ettiğini anlatan Ceyhan, “Yurtdışından BOTAŞ satın alıyor, siz teslim aldıktan sonra şehirde gaz isteyen bütün noktalara çelik borularda dağıtıyorsunuz. Doğalgazda hile olursa zaten yanmaz. Bu hemen belli olur zaten, devletin kontrolünde olan bir sistem. Bizlere de ‘yakıyoruz ama ısınamıyoruz’ diyenler oluyor. Öncelikle evlerin izolasyonuna dikkat etmeliler, cihazların bakımları mutlaka yapılmalı. Yoksa bizim tarafımızdan herhangi bir sorun yok. Tamamen yatılımla alakalı bir durum” diye konuştu.
‘460 LİRAYA ISINAMADIK’
Bu ay 460 lira doğal gaz faturası ödediğini ifade eden Ahmet Yılmaz, yüksek faturaya rağmen istedikleri gibi ısınamadıklarını iddia etti. Doğalgaza gelen zammın da bunda etkisi olduğunu anlatan Yılmaz, “Yüksek fatura ödememize rağmen ısınamadık. Bence öncelikle Türkiye’de doğalgaz pahalı. Kış şartları bu sene daha ağır. Zam da geldiği için bu ay 460 lira fatura ödedim. İstediğimiz randımanı alamadık” dedi.
‘YALITIM AYLIK 100 LİRA FARK EDER’
Kentte bina yatılımı yapan Mahmut Aslan, şuan iyi ısındığını ve durumundan memnun olduğunu söyledi. Yalıtımlı bina ile yalıtımsız bina arasında faturada aylık 100 lira fark olduğunu belirten Aslan, “Ben kendi binamın yalıtımını yaptım şuanda herhangi bir sorun yaşamıyorum. Doğalgaza gelen zamların etkisi var. Binalara doğru yalıtımın yapılması gerekiyor. Kışın doğalgaz faturası ortalama 250 lira geliyor, yalıtımlı binalarda aylık 100 lira fark ediyor” diye konuştu. Üniversite öğrencisi olan Onur Kalın ise, bu ay 164 lira doğalgaz faturası ödediğini belirterek, “Evlerin yalıtımları düşük bence. Bu ay yakmadığımız halde 164 lira fatura ödedik. Ben doğalgaza hile karıştırıldığını da düşünmüyorum. Tamamen evlerdeki yalıtımla ilgili olduğunu sanıyorum” dedi.
EN ÇOK ‘ISINAMIYORUM’ ŞİKAYETİ GELİYOR
Kombi bakım uzmanı Hasan Hüseyin Sandıkçı ise ısınamayanların öncelikli olarak kombi ve petek bakımlarını yaptırmaları gerektiğini söyledi. Doğalgaz ile ısınmada binadaki izolasyonun da çok önemli olduğuna dikkat çeken Sandıkçı, “Kombi bakım şirketimize çok ‘yakıyoruz ama ısınamıyoruz’ şikayeti geliyor. Bizler de evlere servislere gidiyoruz. İnsanlar arızayı bakım zannediyorlar. Arıza ve bakım ayrı şeyler. Kombisini 60 dereceye çıkarmasına rağmen ısınamadığını söyleyenler var. Bu şekilde şikayetlere gittiğimizde kombi bakımı ya da peteklerde çamurlaşma var. Biz gerekli bakımları yaptıktan sonra aradığımızda 60 derecede ısınamayanlar 45-50 derecede ısındığını söyleyenler var. Ayrıca doğalgaza hile karıştırmak mümkün değildir. Basınçla ilgili bir sıkıntı olduğunda zaten kombi hemen hata veriyor. Kombi ve peteklere bakıyoruz eğer problem yoksa, binanın izolasyonuna bakmak gerekiyor. Alt kattaki ısınıyor, üstteki ısınamıyor tamamı izolasyonla ilgili durumlar. Isınamayan varsa, kombi, petekler ve izolasyona bakmak gerekiyor” diye konuştu. Sandıkçı, doğalgaz kullananların sahte kombi servislerinden kaçınması ve güvenilir yerleri tercih etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

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