Eski Pepsi CEO’su Amazon yönetim kuruluna katıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Şubat () – ABD merkezli PepsiCo’nun eski CEO’su Indra Nooyi, Amazon’un yönetim kuruluna katıldı.

Amazon’dan yapılan açıklamada Nooyi’nin denetim komitesinde görev alacağı belirtilirken, Amazon kurulundaki üye sayısı beşi kadın olmak üzere 11’e yükseldi. Amazon, Şubat ayı başında da Starbucks eski operasyon direktörü Rosalind Brewer’ın da kurula katıldığını duyurmuştu.

Amazon geçen yıl, kuruluna daha fazla kadın ve azınlık grubundan kişilerin eklenmesiyle direktörlerindeki çeşitliliği arttıracağını açıklamıştı.