ESET’ten “Sevgililer Günü” uyarısı

Elif Varan / İstanbul, 7 Şubat () - Bilgi teknolojileri güvenlik şirketi ESET, 14 Şubat Sevgililer Günü döneminde, bilgisayar, tablet ya da telefonundaki özel bilgilere ve özellikle de banka giriş şifreleri veya kredi kartı bilgilerine ulaşmasını sağlayan zararlı yazılımlardan korunmak için alınacak önlemlere dikkat çekti.

ESET’in 14 Şubat Sevgililer Günü için yaptığı uyarılar şöyle:

Virüs bulaştırılmış kutlama kartlarına dikkat; siber suçlular, bu özel dönemde virüs ya da truva atı bulaştırılmış kutlama kartları, şiirler, şarkılar veya videolara yönlendiren romantik linkleri kullanırlar. Bu yolla özel bilgilere, özellikle de banka giriş şifreleri veya kredi kartı bilgilerine ulaşmayı hedeflerler. Linklere dikkatli yaklaşmakta fayda var. Jest yapmak isterken, zararlı linkler nedeniyle sevgilinizi riske atmayın.

Bedava hediyelere temkinli yaklaşın; internette ve sosyal ağlarda karşılaşacağınız özel teklifler, bedava hediyeler ya da süper indirimler içeren her iletiye şüpheyle yaklaşmalısınız. Twitter ya da Facebook’ta buna ilişkin linklere sıkça rastlayabilirsiniz, ki bunlar saldırganların vazgeçilmez araçları arasında sayılıyor.

Ararken bulaştırmayın; arama motoru zehirlenmesi olarak tanımlanan tekniklerle kişiler sahte veya virüslü sitelere yönlendiriliyor. Bulaşıcı sitelerin, özellikle “sevgililer günü” ile ilgili kelime aramalarında Google gibi arama motorlarında üst sıralarda çıkması sağlanıyor. Arama motoru zehirlenmeleri bazen reklam içerikli sitelere yönleniyor ve sadece zaman kaybı oluyor.

Yabancı sevgili çıkabilir; Sevgililer Günü sadece çiftler için değil, birçok bekâr için de fırsat. Bu nedenle bekârları hedefleyen çok daha fazla sayıda ileti görmemiz mümkün. İngilizce yazılmış, yabancı isimli ve yalnız olduğunu söyleyen hanımlardan arkadaşlık mesajlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu tür aldatmacalar, aşk arayan güzel bir bayandan geliyormuş gibi görünüyor. İlerleyen aşalamalarda acil para ihtiyacı olduğu belirtilip, nakit para istenebiliyor. Cevap vermeyin, maili ya da mesajı silerek, virüssüz hayatınıza devam edin!

Telefonda başı dertte yabancı sevgili çıkabilir; bu dolandırıcılık tarzı da siber suçlular arasında revaçta. Bir yurt dışı numarasından telefonunuzu arayıp, kapatıyorlar. Siz ‘kim bu‘ diye geriye aradığınızda Türkçe konuşan, genellikle bir Balkan ülkesinde yaşadığını söyleyen bir hanım, zorda olduğu veya başının belada olduğunu söyleyip, paraya ihtiyacı olduğunu anlatıyor. Bu dolandırıcılar, kişinin merhamet duygusunu istismar ederek, para göndertmeyi hedefliyorlar. Zaman zaman başarılı da oluyorlar maalesef. İlgilenmezseniz paranız cebinizde kalır.

Özel bilgilere erişmek isteyen uygulamalara dikkat; kullanıcıların romantik duygularına hitap ederek özel bilgilere erişim sağlama amacı olan birçok uygulama var. Telefon veya tabletinizden uygulamalara izin verirken hangi bilgilerinize erişmek istendiğine dikkat edin. Fazla veya ilgisiz sorulara cevap istenirse, kuşkulanmakta fayda var.

Güncel güvenlik yazılımı, bulaşıcı sorunları uzak tutar; Sevgililer Günü dolandırıcılığından korunmak için güncel ve proaktif, münkünse spam filtresi ve kişisel güvenlik duvarı bulunan güvenlik yazılımları kullanın. Kendinizi de sevgilinizi de bulaşıcı zararlı yazılımlardan uzak tutun.