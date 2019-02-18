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ESET: Japonya 200 milyon IoT cihazını güvenlik testinden geçirecek

İstanbul, 18 Şubat () - Avrupa merkezli bilgi güvenliği ve antivirüs yazılım kuruluşu ESET'e göre, Japonya’nın yeni nesil televizyon, buzdolabı ya da fırın gibi internet bağlantılı 200 milyon cihazın güvenliğini test etmeye karar verdi. ESET’in...

ESET: Japonya 200 milyon IoT cihazını güvenlik testinden geçirecek

İstanbul, 18 Şubat () - Avrupa merkezli bilgi güvenliği ve antivirüs yazılım kuruluşu ESET'e göre, Japonya’nın yeni nesil televizyon, buzdolabı ya da fırın gibi internet bağlantılı 200 milyon cihazın güvenliğini test etmeye karar verdi.
ESET’in edindiği bilgiye göre Japonya’da 2017'de gerçekleştirilen siber saldırıların yarısından fazlasında akıllı cihazların hedeflenmesi ve kullanılması yetkilileri harekete geçirirken, ülkenin ulusal yayın kuruluşu NHK World Japonya’nın, ülkede bulunan yaklaşık 200 milyon Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazının güvenliğini test etme amaçlı bir planı onayladı.
Söz konusu güvenlik testi kapsamında varsayılan ve yaygın olarak kullanılan şifrelerin listeleriyle donatılmış olan Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojisi Enstitüsü (NICT) çalışanları, rastgele seçilen akıllı cihazlara giriş yapmaya çalışacaklar. Şubat ayı içinde başlayacak olan büyük ölçekli test kapsamında özellikle hem ev hem de iş ağlarındaki router cihazlar ve web kameraları incelenecek. Kurum daha sonra internet servis sağlayıcıları ve yerel yetkililerle çalışacak ve güvenli olmayan cihazların sahiplerini bilgilendirerek akıllı teknolojilerin kontrol altına alınması hedefliyor.
ESET router güvenliğine dikkat çekmişti
Savunmasız IoT cihazlarıyla ilişkili tehditler, geçen yıl VPNFilter olarak bilinen kötü amaçlı bir yazılımla yakın zamanda görülmüş ve yarım milyon router cihazı tehlikeye atılmıştı. ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) konuyla ilgili uyarı yaparken, ESET de “modeminizi kapatıp açın“ diyerek, geçici bellekte saklanan bu tehdidin silinmesine yönelik ilk önlemi paylaşmıştı.
Gizlilik kaygısı var
Proje sırasında toplanan verilerin güvenliği, veri kayıplarıyla ilgili konuların giderek sıklaştığı bir süreçte endişe oluştururken gelişmeler üzerine NICT araştırmacısı Daisuke Inoue NHK World'e yaptığı açıklamada, kurumun herhangi bir veri sızıntısını önlemek için elinden geleni yapacağını söyledi.

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