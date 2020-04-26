Erol Kiresepi G20 Çalışma Bakanları Zirvesine katıldı

Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Başkanı ve Santa Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi’nin dünya işverenlerini temsilen katıldığı Zirve’ye, Türkiye Cumhuriyeti adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldı.

G20 Çalışma Bakanları Zirvesi’nde konuşan Erol Kiresepi, 26 Mart’ta gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nde kabul edilen taahhütlerin İş Dünyası açısından olumlu karşılandığını, ancak G20 ülkeleri tarafından alınan kararların reel ekonomiye yansıması için desteklerin hedefler bazında belirlenmesi ve mevcut desteklerin daha erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Kiresepi, küresel ekonomide yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için sektörel girişimler başlatıldığını, bu kapsamda dünyanın önde gelen markaları ve perakende zincirlerinin, IOE, ILO ve Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (ITUC) öncülüğünde tekstil sektörüne yönelik bir işbirliği mekanizması oluşturduğunu, imalat sektörünün ayakta kalması ile çalışanların gelir güvence ve sağlıklarının korunması amacıyla başlatılan bu girişime G20’nin de desteğini beklediklerini, aynı amaçla salgından olumsuz etkilenen turizm ve hava taşımacılığı gibi sektörlerde de uluslararası paydaşlarla bir araya geldiklerini kaydetti.

İşveren teşkilatlarının bu dönemdeki rolüne de değinen Kiresepi, işveren kuruluşlarının, COVID 19 salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için alınacak tedbirlerin tespiti, uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde en önemli paydaşlardan biri olduğunu, küresel ölçekte IOE üyeleri başta olmak üzere iş dünyasının COVID 19 salgınının yol açtığı olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için başlatılan kolektif mücadeleye destek vermekte kararlı olduğunu vurguladı.