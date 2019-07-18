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"Erken çıkış olanağı ile AVM'lerde daha çok mağaza açılabilir"

İstanbul, 18 Temmuz () – Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "tazminatsız erken çıkış olanağı" durumunda, AVM’lerin daha çabuk kiracı bulabileceklerini söyledi. BMD'nin, "kiralamada liraya geçiş, AVM’lerde ortak...

"Erken çıkış olanağı ile AVM'lerde daha çok mağaza açılabilir"

İstanbul, 18 Temmuz () – Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "tazminatsız erken çıkış olanağı" durumunda, AVM’lerin daha çabuk kiracı bulabileceklerini söyledi.
BMD'nin, "kiralamada liraya geçiş, AVM’lerde ortak alan giderleri ve tazminatsız erken çıkış" konusunda Türkiye’nin 381 markasının örnekleme yoluyla incelendiği bir anket düzenlediğini belirten Öncel, markaların yüzde 98’inin AVM’lerde ortak alan giderlerinin şeffaf ve adil olmamasından şikâyet ettiğini vurgularken yüzde 87’sinin kiralamada liraya geçişten memnun olduğunu belirtti. 
Öncel, markaların yüzde 96’sının da üç veya altı ay önceden haber verilmek koşulu ile tazminatsız erken çıkış hakkı istediklerinin de altını çizdi.
Markaların yüzde 87’si kiralamada dövizden liraya geçiş kararı için “olumlu, artık çok daha rahat kiralama kararı alıyoruz” derken, yüzde 13’ü “dövizle kiralama koşulları daha iyiydi” diye görüş belirtti.
AVM’lerdeki ortak alan giderleri ile ilgili  soruya katılımcılardan yüzde 98.1’i soruya “ortak alan giderleri şeffaflıktan ve adil olmaktan uzak” yanıtını verirken, sadece yüzde 1.9’u “şeffaf ve memnun” olduğunu bildirdi.
Son olarak üç veya altı ay önceden bildirmek koşulu ile tazminatsız erken çıkış konusundaki görüşlere cevap verenlerin yüzde 96.3’ü “tazminatsız erken çıkış imkânı olsa daha çok mağaza açabilirim, AVM’ler daha çabuk kiracı bulur’ şeklinde görüş bildirdi.
Katılımcıların sadece yüzde 3.7’si “koşullar aleyhine de gelişse kiracı sözleşme sonunu beklemeli” yanıtını verdi. (Fotoğraflı)

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