Erikli'den hem yatırım hem tasarruf

BURSA'da tesisleri bulunan Erikli & Nestle Waters Türkiye Teknik Direktörü Sami Bulut, Son 10 yılda 815 milyon TL yatırım yaptıklarını, bu yıl da yatırımlara devam edeceklerini açıkladı. Dolum tesislerinde günde şişelenen su miktarının 8 milyonu bulduğunu belirten Bulut, çevreye duyarlı uygulamalar ile 5 yılda 100 bin kişilik bir kentin yıllık elektrik ihtiyacı kadar tasarruf sağladıklarını kaydetti.

Erikli & Nestle Waters Türkiye yatırımları ile ilgili bilgilendirme toplantısı ve dolum tesisleri gezisi düzenlenen organizasyon ile gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda konuşan Erikli & Nestle Waters Türkiye Teknik Direktörü Sami Bulut, şöyle dedi:

"Dünyanın lider ambalajlı su şirketi Nestle Waters, 2001 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor. 2006 yılında Nestle Waters ve Erikli’nin güçlerini birleştirmesinden bu yana büyümemizi ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Son 10 yılda Türkiye’ye bugünkü değerlerle 815 milyon TL yatırım yaptık. 2020’ye kadar yapacağımız yatırımlarla bu tutarı 1 milyar TL’nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 5 yıldır da Bursa Kurumlar Vergisi Rekortmenleri sıralamasında yer alıyoruz. Erikli & Nestle Waters Türkiye olarak, Bursa’ya değer katacak adımlar atıyor, Bursa’dan kazandığımızı yine Bursa’ya yatırıyoruz.2

Şirket olarak 3 vardiya çalışarak 1500 kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen Bulut, kente katkı sağlayacak yatırımlara devam edeceklerini bifade etti. Bulut, "Gelecek dönemde artacak yatırımlarımızla daha çok Bursalı için istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Bursa ekonomisini büyütmenin yanı sıra şehrimize sosyal katkı sağlamaya yönelik çalışmalar da yapacağız. Bursaspor’un ana sponsorları arasında yer almak bu anlamda attığımız ilk adım oldu" dedi.

"HER GÜN 16 MİLYON BARDAK SU İÇİRİYORUZ"

Erikli’nin lezzet kaynağının Uludağ olduğunu hatırlatan Bulut, kaynakların güvenliğine çok önem verdiklerini belirterek, doğanın iyiliğini ve canlılığını tüketicilere ulaştırabildiklerini kaydetti. Uludağ’ın zirvesinden Türkiye’nin dört yanına ulaştırdıkları Erikli lezzetinin Türkiye’nin en sevilen suyu olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Bulut, "Türkiye’de her gün içilen 16 milyon bardak Erikli ile sektördeki liderliğimizi sürdürüyoruz" dedi.

SU VE ENERJİ TASARRUFU

Sürdürülebilirlik anlayışıyla çevreye duyarlı uygulamalar hayata geçirdiklerini söyleyen Bulut, su ve enerji tasarrufu için iyileştirme projeleri de hayata geçirdiklerini kaydetti. Bu projeler sayesinde, 2009 yılına oranla 1 milyon 300 bin metreküp suyun yeniden doğaya kazandırıldığını ifade eden Bulut, "Yaklaşık 20 bin nüfuslu bir şehrin YILLIK su ihtiyacının korunması sağlandı. Ayrıca, son 5 yılda toplam elektrik tüketiminde yüzde 50 azalma sağlanarak, 100 bin kişilik bir şehrin yıllık elektrik ihtiyacı kadar enerji tasarrufu yapıldı" diye konuştu.

EN HIZLI DOLUM HATTI

Erikli & Nestle Waters Pazarlama Direktörü Tolgan Ünvan ise üretim hatlarında son teknolojiyi kullandıklarını açıkladı. İç pazarın yanı sıra ihracat yaptıklarını da dile getiren Bulut, Filipinler’den AB ülkelerine, Orta Doğu’ya kadar toplam 20 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Dünyanın en hızlı dolum hattı ile saatte 72 bin şişe üretilebilen tesislerde, günde 8 milyondan fazla su şişelediklerini dile getiren Ünvan, "Her sene eğitimciler ve çocuklarda su bilgisi farkındalığını artırmak amacıyla Dünya Su Günü’nde başlayan eğitimler düzenliyoruz. 2016 yılında yaklaşık 1000 çocuğa sağlıklı yaşam, yeterli su tüketimi ve suyun korunması hakkında eğitimler verdik. Önümüzdeki yıllarda bu platformun geliştirilmesi ve daha fazla çocuğa erişim sağlanması hedefliyoruz" dedi.