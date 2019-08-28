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Ericsson CEO’su Borje Ekholm yerini Saab CEO’suna bıraktı.

İsveç telekomünikasyon şirketi Ericsson CEO’su Borje Ekholm, 2017 yılından itibaren sürdürdüğü görevinden ayrılarak yerini otomotiv firması Saab CEO’su Hakan Buskhe’ye bıraktı. Kaynaklar, Ekholm’un şirketten ayrılışının olumlu...

EKONOMİ 28.08.2019, 13:42
Ericsson CEO’su Borje Ekholm yerini Saab CEO’suna bıraktı.
İsveç telekomünikasyon şirketi Ericsson CEO’su Borje Ekholm, 2017 yılından itibaren sürdürdüğü görevinden ayrılarak yerini otomotiv firması Saab CEO’su Hakan Buskhe’ye bıraktı.
Kaynaklar, Ekholm’un şirketten ayrılışının olumlu karşılandığını aynı zamanda Buskhe tarafından her şeyin yoluna koyulacağına inancın olduğunu belirtti.
 

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