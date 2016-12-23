Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız (2)

"TERÖRE BU TOPRAKLARDA ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

İzmir'e çeşitli açılışlar gerçekleştirmek üzere gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Aliağa'dan sonra Tire'ye geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tire'deki süt entegre tesislerinin açılışı öncesinde fabrikanın bahçesini miting alanına çevirip toplanan vatandaşlara otobüs üzerinden seslendi.

İlk olarak helikopterle alınan üzerinden geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a vatandaşlar aşağıdan ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ezilenlerin gür sesidir o. Cumhurbaşkanımız başkomutanımız geliyor', 'İşte lider, işte liderimiz' sözleriyle anons edildi. Vatandaşlar da Rabia işareti yapıp, "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" dedi.

Mitingi gibi alanda ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım konuştu. Sözlerine 'Cumhurbaşkanımız Tire'ye hoş geldiniz' sözleriyle başlayan Başbakan Binali Yıldırım, açılışını yapacakları Sütaş'ın üretim tesisinde 850 kişinin istihdam edileceğini belirterek, şunları söyledi:

"İzmir, Türkiye'nin batıya açılan kapısı. İzmir olmadan Türkiye fotoğrafı eksik kalır. İzmir'in ilklerin kenti olduğunu huzurlarınızda söylemek istiyorum. İstiklal mücadelemizin başladığı ve zaferle noktalandığı kentin adı İzmir'dir. İzmir'i Ankara'ya İstanbul'a otoyollarla hızlı trenlerle bağlıyoruz. 2023'e giden yolda emin adımlarla hedeflerine ulaşması için projeleri bir bir hizmete açıyoruz. Daha geçen hafta ülkemizin gururu Avrasya Tüneli'nin açılışını yaptık. İki kıtayı denizin altından birleştiren Asya ile Avrupa'yı 4 dakikada geçen bu muazzam eser, sadece İstanbul'un değil aynı zamanda İzmir'in de projesidir. Oradan çıkıp Osmangazi Köprüsü'nden geçip İzmir- İstanbul Otoyolu için 2018 yılında inşallah 'ver elini İzmir' olacak. Sayın Cumhurbaşkanım burada Küçük Menderes Ovası'nın yiğit insanlarını, çalışkan arılarını görüyorsunuz. Liderliğinizde İzmir- Türkiye ile birlikte 2023 hedefleri için gece gündüz demeden çalışacak ve mutlaka ülkemizi Türkiye'yi parmakla gösterilen 10 ülke arasına sokacağız inşallah. Yeter ki birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz zarar görmesin. Bir olacağız. Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet. Teröre bu topraklarda asla fırsat vermeyeceğiz."

"HİÇBİR GÜCÜN KARŞISINDA EĞİLMEDİK"

Vatandaşların 'Dik dur eğilme bu millet seninle sözleriyle' sloganıyla konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın. Biz bugüne kadara hiçbiri gücün karşısında eğilmedik. Sadece rabbimizin karşısında, huzurunda rükuda eğiliriz. Başka yok" dedi.

Tire'nin seçilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tire bugün gerçekten muhteşem bir eserle farklı bir geleceği yürüyecek. Önce Ege Gaz'ın tesislerinin açılışını yaptık. Şimdi de Sütaş'ın Tire'deki bu dev tesisinin açılışını yapıyoruz. Şahsım milletim adına Muharrem beye ve ekibine teşekkür ediyorum. Sütaş'ı bundan böyle reklamlarda izlemekle kalmayacağız Tire'yi de izleyeceğiz. Bütün bunlarla birlikte Tire'nin dev yatırım için seçilmesi manidardır. Bu çiftçimizin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız emeğinin değerlendirilmesine yönelik adımdır. Emeğin karşılığını bulması bizim için iftihar vesilesidir" dedi.

EL BAB OPERASYONUNU DEĞERLENDİRDİ

El Bab'ta süren operasyonu da değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda cereyan etmekte olan terör belasına karşı bakın durmak var mı? Yola devam ediyor muyuz? İstedikleri kadar terör estirsinler. Bu milleti bölemeyecekler. İşte Tire. İstanbul'da terör eylemi oldu, Allah rahmet eylesin. Kayseri'de bir terör eylemi oldu, şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rusya büyükelçisine suikast oldu. Rahmet diliyorum. El Bab'ta 16 şehidimiz Allah onlara rahmet etsin. Fakat biz ne diyoruz biz bir ölürüz bin geliriz. İşte El Bab'ta ne oldu? Bine yakın DEAŞ'lı orada öldürüldü. Şimdi bazıları akıl veriyor; 'Bizim Suriye'de ne işimiz var. Dünyayı biz mi kurtaracağız' diyor. Bizim dünyayı kurtarmak diye derdimiz yok ama benim Kilis'ime, Gaziantep'ime saldıranlarla hesabım var. Bunlar ne akılsız adam ya. Adam 56 benim vatandaşımı şehit ediliyor, utanmadan sıkılmadan 'dünyayı biz mi kurtaracağız' diyor ve biz sabır sabır dedik en sonunda girmek zorunda kaldık. Şu anda El Bab'a kadar inmiş vaziyetteyiz. TSK'mız Özgür Suriye Ordusu ile orada çalışmalarını sürdürüyor. 'Diplomatik yanı olması lazım' diyorlar. Olmadığını kim söyledi sana. Koalisyon güçleriyle, Rusya'yla İran'la aynı şekilde bir taraftan da bunu yapıyoruz. Aynı şekilde Suudi Arabistan, Katar'la görüşüp bunları yapıyoruz. Bize kimse diplomasi dersi vermesin. Dersimizi iyi biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla devam edeceğiz bize dokunan hesabını iyi yapsın. Karşılığını alır. Canımız acıyor ama onlara da karşılığını veririz."

Taylan YILDIRIM/TİRE (İzmir), ()-

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