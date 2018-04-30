Erdoğan Özbekistan’da Türk müteahhitlerini övdü

İstanbul, 30 Nisan () – Resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Özbekistan İş Forumu"nda yaptığı konuşmada, “Ortak bildiri dahil, toplam 25 anlaşma imzaladık. Bu bir ilktir, biz böyle bir anlaşmalar paketini bugüne kadar imzalamadık” dedi.

Dünyanın en büyük 250 müteahitlik listesinde 2016 yılında 46 Türk şirketi olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Türkiye bu bakımdan dünyada birinci sırada yer aldı. Özbekistan ise 32 milyonu aşan nüfusuyla - Şevket Mirzi Emir liderliğinde, her alanda olduğu gibi ticari alanda da çok önemli reformlar gerçekleştiriyor” dedi.

"Türkiye-Özbekistan İş Forumu"nda yaptığı konuşmada Şevket Mirzi Emir’in aldığı alkışları kıskandığını belirten Erdoğan forum katılımcılarından büyük alkış aldı ve şu açıklamaları yaptı:

"İmzalar güzel, ama bunu uygulamaya geçirmek asıl güzel olur. İşte bunu bakanlarımız ve bizler takipçisi, siz iş adamları da uygulayıcısı olacaksınız.

"Konuşup, yazıp, çizip masada bırakmak bizim işimiz değil. Uygulaması size ait. Varsa önünüzde bir taş, engel, kaldırmak da bize ait, bakan arkadaşlara ait.

"Yaslı Ana Anıtı ile İslam Kerimov'un Anıtı'na çelenk bırakacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Expo Merkezi'nde "Türkiye-Özbekistan İş Forumu"nda iş adamlarına hitap edecek, onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak."

Görüntü dökümü:

- Erdoğan'ın konuşması