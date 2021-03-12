Erdoğan Ekonomi Reformunu açıkladı: 850 bin esnafa vergi muhafiyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Erdoğan toplantıda Vergi sisteminden bankacılığa, sigortadan sosyal yardımlara, istihdamdan kamu bürokrasisine kadar birçok başlıkta değişiklikler ve yenilikler ön gören ekonomi reform paketini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Ekonomik reform paketimiz, Türkiye’yi geleceğe güvenle taşıyacak, somut ve çözüm odaklı politikalar içeriyor. Takvimlendirdiğimiz tüm reformları, belirlediğimiz sürelerde tamamlayacağız. Her üç ayda bir gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla, programın uygulama başarısını değerlendireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’na katılarak, bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendirecek reform programının hazırlıklarının Kasım ayından beri yürütüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çalışmamızın özünde; ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak, potansiyel büyümemizi artıracağız. Reel ekonomiyi daha da güçlendirerek, ithal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran, yerli ve millî bir ekonomi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE, SALGIN SONRASI DÖNEME, İNŞALLAH ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR KÜRESEL AKTÖR OLARAK GİRECEKTİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın hazırlık sürecinde özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelinerek, tüm talepler ve tekliflerin dinlediğini ifade etti.

“Esnaf kardeşlerime buradan güzel bir müjde vermek istiyorum. Salgın döneminde esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz” diye konuşan Cumhurbaşkan Erdoğan, reform paketinde dar gelirli küçük esnafa yönelik vergi muafiyetinin yer aldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları kaydetti: “Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz. Kapsama giren esnafımızı çok ciddi olarak rahatlatacağına inandığım bu kararın, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum,”

Ekonomik reform paketinin, Türkiye’yi geleceğe güvenle taşıyacak, somut ve çözüm odaklı politikalar içerdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Takvimlendirdiğimiz tüm reformları, belirlediğimiz sürelerde tamamlayacağız. Her üç ayda bir gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla, programın uygulama başarısını değerlendireceğiz. Türkiye, salgın sonrası döneme, inşallah çok daha güçlü bir küresel aktör olarak girecektir” şeklinde konuştu.