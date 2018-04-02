Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı tekrar aday

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), ()- BALIKESİR'de, Erdek Ticaret Odası (ETO) Başkanı Özlem Sarı, tekrar aday olduğu seçimde meslek komiteleri listesindeki isimleri tanıttı.

Erdek'teki bir restoranda düzenlenen akşam yemeğinde basına açıklamalarda bulunan Özlem Sarı, Çarşamba günü yapılacak ETO seçimi öncesi, meslek komitelerinde yer alan aday arkadaşlarını tanıttı. Konuşmasına, 4 yıldan bu yana yürüttüğü Oda Başkanlığını başarıyla yaptığını anlatarak başlayan Özlem Sarı, "Ben ve ekibim göreve geldiğimizden beri Erdek için faydalı hizmetler yapmaya çalıştık. Türkiye’deki 365 Odada tek kadın başkanım. Erdek'in adının duyulması ve Erdek ticari hayatının gelişmesi kadın olmamdan kaynaklandığı gibi Balıkesir ilinde 14 Odanın sözcüsüyüm” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Türkiye Turizm Kurulu Başkanlığı gibi bir görevi üstlendiğini konuklarıyla paylaşan Sarı, “Dört yıldan beri Erdek için çalışmalar yapıyorum. Ben Ulu Önder Atatürk'ün hayal ettiği kadınım. Geçmiş döneme bir baktığımız zaman Erdek'te olmayacak işleri yaptık. Bunlar neler? Erdek Ticaret Odası adına fuara katıldığı zaman profesyonel manada katılmıyordu. Bizler bireysel olarak fuara katılmayı öğrendik. Erdek'te Ticaret Odası’nı tek başına fuara katılabilecek, önderlik edebilecek, bütün ürünlerde arkasında durabilecek bir kurum haline geldik. Hedeflerimiz arasında neler vardı? Neleri gerçekleştirdik? Yola çıktığımızda Erdek nesiyle ünlü diye bir derdimiz vardı. Bunu ön plana çıkartalım diye düşündük. Erdek'te en büyük olayımız kırmızı soğan. Ben kırmızı soğan kelimesine alışık olduğunuz için öyle diyorum. Artık mor soğan olarak Türkiye'de tek, dünyada üçüncü olmak kaydıyla tescili yapıldı. Şu anda askı sürecindeyiz, coğrafi işareti alındı, kısa bir süre sonra elimizde belgesiyle bulunacak. Bunun piyasasını Metro Marketler zinciri ile anlaştık ve satışlarımız ciddi oranda iyi. Yine aynı şekilde Marmara mermerinin de coğrafi işareti yapıldı, tescili yapıldı, şu anda askıda. Bunun dışında, Avşa’daki ada karasına Ballıpınar kirazına ve zeytinimize coğrafi işaret başvurusunda bulunacağız. Seçimi kazandığımız takdirde bunları göreceksiniz. Biliyorsunuz seçim zamanı karşımızda da bir aday var, adaysız olamayacağına göre, aday da insanı tetikliyor, daha çok çalışıyor, daha çok anlatıyoruz. Yaptıklarımıza dönüp baktığımız zaman boş geçirmediğimizi anladım. Çok zevk alarak yaptığım bir iş. Sloganımız gibi bu işi sevgiyle yapıyorum. Kalbine giremediğin hiçbir insanın aklına giremezsin. Buradan diğer adaya da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Özlem Sarı’nın meslek komiteleri aday listesindeki isimler:

1.Grup: Murat Yarar, Cüneyt Süren, S.S. Bereketli Eller Kadın Gir. Ürt. ve İşl. Koop

2.Grup: Mehmet Şensoy, Ömer Zengin

3.Grup: Mehmet Ali Tetik, Serhat Türkmen, Murat Gülmüş

4.Grup: Haluk Can Turan, Burhan Karışık

5.Grup: Feridun Ayaydın, Recep Eren

6.Grup: Yalçın Bingöllü, Haluk Nazlıoğlu

7.Grup: Özlem Sarı, Saba Veli Çakar