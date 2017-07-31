EPGİS: LPG'de 1 milyarı bulan kaçağ karşı vergiler eşitlensin

Bodrum, 31 Temmuz () – Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, LPG'de 1 milyar lirayı bulan vergi kaçakçılığının önlenebilmesi için, LPG türleri arasında tüm vergilerin "eşitlenmesini" ve dağıtıcı firma kuruluş koşullarının "ağırlaştırılmasını" önerdi.

Vergi kaçakçılığına yol açtığı öne sürülen dökme LPG ile otogaz LPG’nin ÖTV miktarları ton başına 1,778 lirada eşitlendi. Ancak aynı kararın yayınlandığı Resmi Gazete’de dökme LPG'deki KDV oranı yüzde 18’den 8’e çekildi ve otogaz LPG’de yüzde 18 olarak sabit tutuldu.

Aktaş, LPG çeşitleri arasında ÖTV eşitliğinin sağlanmasıyla, "vergi kaçakçılarının nemalandığı" ton başına 670.24 lira olan farkın kapatıldığını ancak KDV oranlarının farklılaştırılmasıyla kaçakçılara 303 liralık yeni bir kapı açıldığını savundu.

Aktaş, “Litre başına 37 kuruş çalıyorken önce sıfırlandı, öğleden sonra 17 kuruşluk yeni bir kapı açıldı. 20 kuruşuna devlet dur dedi, 17 kuruşu devam ediyor” dedi.

Fesih Aktaş, LPG’de vergi kaçağına yol açan dökmegaz-otogaz vergi farkının eşitlenmesinin ardından aynı sayılı Resmi Gazete’de tüplü ve dökme gazdaki KDV oranı yüzde 18’den 8’e çeken otogaz LPG’de yüzde 18 olarak sabit tutan kararla ilgili basın toplantısı düzenledi.

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, sendika olarak gündeme getirdikleri vergi oranı farkı nedeniyle LPG’de yaşanan vergi kaybının önlenmesine yönelik bir adım atıldığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi ve ekledi:

"Bakanlar Kurulu ton başına KDV dahil 670.24 lira olan vergi farkını 303.78 liraya, yani bir başka ifadeyle litre başına 37 kuruş olan kaçağı 17 kuruşa indirmiş oldu. Böylece aynı ürünün iki formu arasındaki ÖTV farkı kaynaklı vergi kaçağı zemini ortadan kalkmış oldu. Ancak KDV’deki vergi oranı farklılaştırması, ÖTV kararı sayesinde tümüyle kapanmış olan kaçak kapısını, yeniden ve ciddiye alınması gereken miktarda aralamış oldu. Yani bu durum vergi kaçırmaya niyetli olanların sadece kaçırabileceği miktarın aşağı çekilmesi anlamına geliyor.”

"Firmaların içi boşaltılıyor"

Fesih Aktaş, LPG piyasasında kaçakçılığın örneklerini şöyle anlattı:

“Tüpgaz dağıtımı olmayan, tüpü olmayan bir firma 1100 ton LPG alımı yapıyor. Bunun bir tek açıklaması var, otogaz olarak satılacak… Yine ikinci büyük sıradaki bir bir firma, adını değiştiriyor, 'X-Oil' iken 'Y-Oil' oluyor. 'Z-Petrol' diye bir firma var. 'XYZ Petrol' oluyor. Bunun açıklaması şu: Devlete olan yükümlülüklerini yerine getiremeyecekler, bu nedenle firmanın içini boşaltıyorlar. Bayilerle ilişkileri sürdürmek için bayileri yeni firmalarına aktarıyorlar. Devlet vergi tahsilatına gittiği zaman firmayı bir masa bir sandalye olarak karşısında bulacak. Bu tür kabuk değiştirmelerin çoğunda bu var.”

"Aerosol’a dikkat"

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, devletin aldığı karara rağmen kaçak satış yoluyla devlete gitmesi gereken vergiyi kendi kasasına atmak isteyenlerin boş durmayacağını da savundu ve ekledi:

“Son Bakanlar Kurulu kararlarıyla 17 kuruşa çekilen dökme-otogaz vergi farkının, yeniden 37 kuruşa çıkarılması için ürünlere aerosol gazı ilave etme yoluna gidebilecekler. Yani hem sektörün hem de devletin ilgili kurumlarının bu konuda uyanık olmaları gerekiyor. Aerosol gazı normalde kozmetik sanayiinde, özellikle deodorantlarda itici gaz olarak kullanılmasıyla bilinir. Türkiye’nin aerosol gazı kullanım miktarı da tabii ki LPG tüketimiyle karşılaştırılamayacak kadar küçüktür. Bu ürünün ithalat, satış ve ticaretinin miktarı yakından izlenmeli.”

Bütçe açığını 1 milyar lira aşağı çeker

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, tüplü ve dökme gazdaki vergilerle otogazdan alınan vergilerin tamamen eşitlenmesi halinde devletin elde edeceği kazancı, bütçe açığı örneğiyle şöyle anlattı:

“Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, 17 Temmuz 2017 tarihinde, yılın ilk altı ayına ilişkin bütçe açığını 25.2 milyar lira olarak açıklamıştı. Bu açığın yaklaşık 1 milyar liralık kısmı sadece tüplü ve dökme gaz ile otogaz arasındaki vergi farkının tümüyle kaldırılması sayesinde kapatılabilir. Bunun LPG dışında akaryakıt sektöründe de benzeri bir düzenleme yapılması halinde bu açığın yarışa yakınının kapatılabileceğini söylemek de yanlış olmaz.”

Akaryakıtta da benzeri durum

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, LPG türleri arasındaki vergi farklarının tamamen kaldırılmasına yönelik önerilerinin bir benzerini akaryakıt sektörü için de şöyle dile getirdi:

“Biz EPGİS olarak LPG sektöründeki ürün çeşitleri arasında uygulanan vergilendirme farkının piyasa bozucu etkilerine ve devletin vergi kaybına karşı mücadele ederken, benzin ve motorin ticaretinde de benzeri sorunlarla boğuşuyoruz. Akaryakıtta maliyet altı fiyattan satışlar tüm hızıyla devam ediyor. Üstelik EPGİS’in bu konuda çok net çözüm önerileri var. Biz akaryakıtta KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e çekilmesini, buna karşılık 17 puanlık bu farkın ÖTV’ye ilave edilmesini öneriyoruz. Böylece tek bir irsaliyeyle birden fazla fatura satışının önüne geçilecektir. Bu sayede devlet aynı vergiyi bu kez hiç sorunsuz şekilde ve daha erken tahsil etmiş olacak. Burada nihai tüketicinin herhangi bir kaybı yok ama devlet çok ciddi vergi kaybından kurtulmuş olacak. Böylece akaryakıtta kayıt dışı ticareti önleme konusunda da önemli bir yol kat etmiş olacaktır.”

Yazar kasa sıfırlamaya karşı önlem

Akaryakıt istasyonlarındaki teknik altyapı ve bilgi paylaşımına yönelik atılacak adımlar sayesinde de kaçak ve maliyet altı satışların daha kolay önüne geçilebileceğini söyleyen Aktaş önerisini şöyle dile getirdi:

“Halen her istasyon satış yaptığı araçların plaka bilgilerini anlık olarak (60 saniyeden daha kısa bir süre içinde) Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ulaştırıyor. Biz bu veri paketine araç plakasının yanı sıra litre ve parasal tutarların da ilave edilerek, eşzamanlı ve anlık olarak EPDK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı server’larına yüklenmesini öneriyoruz. Böylece bazı kaçak ya da maliyet altı satış yapılan istasyonların yazar kasa verilerini silerek denetimden kaçmaları imkansız hale getirilmiş olacaktır.”

"İstasyon verileri EPDK’ya direkt gitsin"

Akaryakıt sektöründe otomasyon sistemi üzerinden de manipülasyon yapıldığını ve bu yolla devletin vergi kaybına yol açıldığını vurgulayan Aktaş, “Yasa gereği, akaryakıt istasyonlarından EPDK’ya gönderilmesi gereken satış verileri, önce dağıtıcı firmalara, oradan da Kurum’a ulaştırılıyor. Bu mekanizma manipülasyona açık bir durum yaratıyor. Çünkü kaçakçılık fiili işlediği düşünülen bazı dağıtıcıların bu verileri manipüle edip, EPDK’ya düzeltilmiş şekilde ulaştırdığını biliyoruz. Böylece daha yüksek miktarlardaki satışları gizleyerek hem vergi kaybına hem de haksız kazanca yol açılıyor. Bu yüzden istasyon satış verilerinin ana dağıtıcılar aradan çıkarılıp direkt EPDK’ya ulaştırılmasını sağlayacak bir düzenleme şarttır” diye konuştu.

"Tüm vergiler eşitlensin"

Aktaş, LPG’de kaçakçılığın önlenmesi için şu önerilerde bulundu:

- LPG’nin çeşitli türleri arasındaki tüm vergi oranları eşitlensin.

- Dağıtıcı firma kurma şartları mutlaka ağırlaştırılmalı. BDDK banka kurmaya nasıl izin veriyorsa, o şekilde ince elenip sık dokunsun. Kurulacak firmalardan kat’i ve süresiz 5 milyon dolarlık teminat mektubu alınması ve bunun iade edilmemesi. Şirket zora düşerse de olası cezaları mahsup edip kalan tutarı devlet ilgiliye geri ödesin.

- Dağıtıcılar arası LPG ticaretine kısmen engel konulsun. Yani bir dağıtıcı firma, rafineriden ya da ithalatçı dağıtıcıdan tedarik ettiği malı sadece kendi bayilerine verebilsin. Çünkü, dökme gazı devletten ucuz alan alan ilk firmayı batırıp, dağıtıcılar arası ticaret yoluyla kazandığı parayı da devletten kaçırıyorlar.

- LPG tankerlerinin bayi depolarına transfer edilmesini güvenceye alacak bir otomasyon sistemi zorunlu hale getirilmeli. Şu anda 684 adet LPG istasyonunda ne olup bittiğinden devletin haberi yok.

- EPDK raporlarında dağıtıcılar arası toptan LPG ticareti kapsamında LPG’yi satanların yanı sıra alım yapanların da gösterilmesi gerekiyor.

- Devlet, her biri lisans kapsamında faaliyet gösteren LPG satıcılarının uzun süreli zararına satış yapmasına göz yummamalı. Hem devletin hem de şirketlerin referans kabul ettiği Tüpraş rafineri çıkış fiyatından ya da bunun altında fiyatlardan satış yapanlar gözetim altında tutmalı.

