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EPGİS: Akaryakıtta zamlara karşı "eşel mobil" uygulanmalı

İstanbul, 17 Şubat () - Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, petrol fiyatlarının dünya genelinde artış eğilimine girdiğini belirterek, Türkiye'de zamların önüne geçmek için "eşel mobil...

EPGİS: Akaryakıtta zamlara karşı "eşel mobil" uygulanmalı

İstanbul, 17 Şubat () - Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, petrol fiyatlarının dünya genelinde artış eğilimine girdiğini belirterek, Türkiye'de zamların önüne geçmek için "eşel mobil sisteminin bir an önce devreye alınması" çağrısı yaptı.
Pazartesi gününden itibaren benzinde 27-30, motorinde 10 kuruş zam geleceğine işaret eden Aktaş, Türkiye’nin işlenmiş akaryakıt ürünlerinde temel aldığı piyasa olan Akdeniz piyasasındaki fiyat artışının Türkiye’de de zam baskısına neden olduğunu söyledi:
"Bu piyasadaki fiyat hareketleri bunu açıkça ortaya koyuyor; 11 Şubat’ta benzin fiyatları metreküp başına 525.25 dolarken, 15 Şubat tarihinde metreküp başına 566 dolara yükseldi. Motorinde ise fiyat metreküp başına 594 dolardan 624 dolara ulaştı.
"Bazı dağıtıcılar ile bazı istasyonlar ürünü pahalıya alıyor ancak tavsiye edilen fiyatlardan satmaya devam ediyor. Bu durum, zaten artan maliyetler altında boğulan istasyonları iyice zor duruma düşürmektedir."
Türkiye’nin benzeri bir durumla geçen Nisan ayında da karşılaştığını, o dönemde ekonomi yönetiminin eşel mobil sistemini devreye soktuğunu ve ihtiyaç duyulan zamların ÖTV’den karşılandığını belirten Aktaş, şu çağrıyı yaptı:
"Şu an fiyatlar üzerinde oluşan zam baskısının önüne geçebilmek ve enflasyon ile mücadelede başarılı olmak için eşel mobil sisteminin tekrar ve ivedilikle devreye alınması gerekmektedir.
"Akaryakıtta zamların ÖTV’den karşılanmasını öngören eşel mobil ile ilgili Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının son tarihi belirsiz olduğundan yeni bir karar gerekmeden bu sistemin yeniden uygulamaya alınabileceğine inanıyoruz." (Fotoğraflı)

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