Enrique Jimenez'e, 'Türkiye’deki en başarılı Amerikan şirketi CEO’su' ödülü

İSTANBUL, () - PHİLİP Morris/Sabancı Genel Müdürü Enrique Jimenez’e, 'Türkiye’de en başarılı Amerikan şirketi CEO’su' ödülü verdi.

Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından Türkiye ve ABD arasındaki ticari ve kültürel diyalogun gelişmesine katkıda bulunan işadamlarına verilen ödüller sahiplerini buldu. TABA-AmCham’in 30’uncu kuruluş yılı dolayısı ile düzenlenen törende, Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Enrique Jimenez de iki ülke arasındaki ticari ve kültürel diyalogun gelişimine ve Türkiye'deki yabancı sermaye yatırımının artmasına sağladığı katkılar nedeniyle ödüle layık görüldü.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katıldığı törende ödülünü alan Enrique Jimenez, Philip Morris International için Türkiye’nin her zaman çok değerli ve önemli bir ülke olduğunun altını çizdi. Jimenez, “Türkiye’nin itibarını güçlendirmek için atılan her adımı destekliyor, üzerimize düşen ne varsa memnuniyetle yerine getirmeyi görev sayıyoruz. Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.