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ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara yaşamını yitirdi

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 88 yaşındaki iş insanı Tara'nın saat 19.25'te çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara yaşamını yitirdi

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 88 yaşındaki iş insanı Tara'nın saat 19.25'te çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Enka Holding Fahri Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Şarık Tara, 1930 yılında Üsküp'te doğdu. Aynı zamanda, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi ve derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olan Şarık Tara, 2014 yılında ödediği 37.6 milyon lira ile Türkiye’nin en fazla vergi veren kişisi oldu. Şarık Tara, 2015 yılı verilerine göre 2.4 milyar dolar kişisel serveti ile de Türkiye’nin en zengin 6. kişisi oldu.

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