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Eni’nin dördüncü çeyrek karı yıllık yüzde 76 düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Şubat () – İtalyan petrol ve enerji şirketi Eni, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki yıla göre yüzde 76 düşüşle, 499 milyon lira net kar elde ettiğini duyurdu. Şirketin hisse başına kazancı,...

Eni’nin dördüncü çeyrek karı yıllık yüzde 76 düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Şubat () – İtalyan petrol ve enerji şirketi Eni, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki yıla göre yüzde 76 düşüşle, 499 milyon lira net kar elde ettiğini duyurdu.
Şirketin hisse başına kazancı, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 0.57 euroya göre sert düşüşle, yılın son çeyreğinde 0.14 euro oldu.
Yılın tamamına ait verilere göre, Eni’nin yıllık net karı yıllık yüzde 25 artışla  4.23 milyar euro oldu. Hisse başına kazançlar yıllık 1.17’ya yükseldi.
Eni CEO’su Claudio Descalzi, 2018 yılının Eni için hem operasyonel hem de finansal olarak güçlü bir yıl olduğunu belirtti ve ekledi, “Fiyatları düşük tutarak yüksek düzeyli kar elde etmeye devam edeceğiz.”

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