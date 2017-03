Engelli kafeden, istihdam seferberliğine katkı

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, () - KONYA'da Gökçem Down Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen proje kapsamında, zihinsel engelli ve down sendromlu 15 genç, iş sahibi olacak. 1.5 yıldır derneğe bağlı faaliyet gösteren ve halen 9 engellinin istihdam edildiği Gökcem Konya Cafe ve Restoran’da 3 ay boyunca aşçı yardımcılığı ile sıcak ve soğuk yiyeceklerin hazırlanıp servis yapılmasını öğrenecek 15 engelli genç, daha sonra başka kuruluşlarda işe yerleştirilecek.

8 yıldır faaliyet gösteren Gökçem Down Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneği, 1.5 yıl önce zihinsel engelli ve down sendromlu çocukların meslek sahibi olmalarını sağlamak için Gökcem Konya Down Cafe Restoran’ı açtı. Dernek Başkanı Uğur Devecioğlu, şu an restoranda down sendromlu ve zihinsel engelli 9 gencin çalıştığını belirterek, ''Restoranımızda 9 engelli gencimiz istihdam ediliyor. Bu yavrularımız asgari ücretin üstünde aldıkları maaş ile 10 yıl sonra emekli olabilecek. Bu gençlerimiz bırakın ailelerine yük olmayı, ailelerinin geçimlerini üstlenen ve bu sorumluluklarını en iyi şekilde uygulayan birer birey konumuna geldiler.'' dedi.

''CUMHURBAŞKANIMIZIN İSTİHDAM ÇAĞRISINA UYUYORUZ''

Daha fazla engellinin iş imkanı sağlanması için yeni projeler ürettiklerini belirten Devecioğlu, bu çerçevede ‘Hoşgörünün Başkentinde Engelsiz Aşçılar ve Baristalar Projesi’ni hazırladıklarını söyledi. Bu proje kapsamında 15 engelli gence iş imkanı sağlamayı hedeflediklerini belirten Devecioğlu, ''15 gencimize 3 ay süren uygulamalı eğitim kursu açıyoruz. Kursumuza dahil olan gençlerimize aşçı yardımcılığı ve ‘Barista’ dediğimiz sıcak ve soğuk yiyeceklerin hazırlanıp servis yapılmasını öğreteceğiz. Bu arkadaşlarımız resmi dairelerimizin yemekhanelerinde, misafirhanelerinde, sanayilerdeki iş yerlerinin yemekhanelerinde görev alabilirler. Buradaki amacımız engelli gencimizin ailesinden sonraki süreçte kendi maaş ve imkanlarıyla hayata devam edebilmelerini sağlamak. Cumhurbaşkanımızın istihdam ile ilgili talepleri gündemimizdeyken, biz de böyle bir süreci programımıza alıp 15 gencimize kefemizde kurs vereceğiz. Daha sonraki süreçte de iş adamlarımızın desteğiyle bu gençlerimize iş imkanı sağlayacağız'' diye konuştu.

10 YILDA EMEKLİ OLUYORLAR

Bu şekilde işe başlayan engelli gençlerin 10 yılda emekli olduğuna da dikkat çeken Devecioğlu, şunları söyledi:

''3 bin 600 iş gününü tamamlayan yani aşağı-yukarı 10 yıl gibi bir süre içerisinde bu gençlerimiz emekli olabiliyor ve emekli maaşlarını almaya hak kazanıyor. Böyle bir işe başlamadan önce aileye hiçbir katkısı olmayan bir gencimizin burada göreve başlayıp maaşlı ve sigortalı çalıyor olması özel gereksinimli çocukları bulunan ailelerin en büyük ideal ve hevesidir. Bunun hazzı tarif edilemez, yaşanır.’’

UMARIM TÜM TÜRKİYE’YE YAYILIR

Kursa katılacak öğrencileri sağlayan Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Meram Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Meral Taşpınar da ''Burada 15 öğrencim hem barista eğitimi, hem de servis ve aşçı çırağı eğitimi alacak. Bu proje beni de çok heyecanlandırdı. Çünkü okulumuzdan mezun olan öğrencilerin istihdamı biraz düşündürücüydü. Ama böyle bir proje ile 15 öğrencimiz istihdam edilmiş olacak. İnşallah bu bir örnek olur ve tüm Konya ve Türkiye‘ye yayılır. Özel eğitim çocuklarımızın neler yapabileceği de görülmüş olur’’ diye konuştu.

İŞ İMKANI BULDUK

Down Kafe ve restoranda çalışan zihinsel engelli 28 yaşındaki Esra Ortakalaycı, 1.5 yıldır restoranda çalıştığını belirterek, ''Bu işe başladıktan sonra hayatım çok değişti. Buraya işe başlamadan önce sadece özel okula gidip eve dönüyordum ve çok sıkılıyordum. Şimdi bir iş sahibi oldum. Ekonomik olarak aileme de katkı sağlıyorum. Şimdi hem okuyorum, hem para kazanıyorum hem de yeni bir iş öğreniyorum" dedi.



