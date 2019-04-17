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Engage & Grow Global’ın Genel Müdürü Işık Şerifsoy oldu

İstanbul, 17 Nisan () - Uluslararası eğitim şirketi Engage&Grow Global’in Genel Müdürlüğüne Işık Şerifsoy atandı. Atama ile ilgili konuşan Engage & Grow Global’in Kurucusu ve CEO’su Richard Maloney şu değerlendirmeyi yaptı: "Mutlu...

Engage & Grow Global’ın Genel Müdürü Işık Şerifsoy oldu

İstanbul, 17 Nisan () - Uluslararası eğitim şirketi Engage&Grow Global’in Genel Müdürlüğüne Işık Şerifsoy atandı.
Atama ile ilgili konuşan Engage & Grow Global’in Kurucusu ve CEO’su Richard Maloney şu değerlendirmeyi yaptı:
"Mutlu bir dünya için daha iyi bir çalışan yaşamına ihtiyacımız var"
"Yoğun genişleme içinde olduğumuz bu dönemde Engage & Grow Global’e liderlik etme konusunda onun en iyisi olduğunu düşünüyorum.
"Şerifsoy, derin endüstri deneyimi, global iş vizyonu ile kendini kanıtlamış bir lider ve insanları bir araya getirme yeteneğine sahip.
"Şerifsoy’un global anlamda katılımcı bir iş gücü yaratma vizyonu tam da Engage & Grow Global’in yaratmak istediği vizyondur."
Yeni görevi ile konuşan Engage&Grow Global Genel Müdürü Işık Şerifsoy da şu yorumu yaptı:
"Büyük başarılar küçük gelişmelerin sonucudur ve bunun takımla başladığına inanıyorum.
"Yüksek performanslı çalışanlarla dolu bir iş kurduğunuzda, güçlü takımlar oluşur.
"Başarının bunu izlemesi kaçınılmazdır. 30 yılı aşkın iş hayatının ardından şunu biliyorum ki daha mutlu bir dünya yaratmak için daha iyi bir çalışan yaşamına ihtiyacımız var.
"Engage & Grow Global bana bu değişiklikleri yapmak üzere daha fazla kişiye ulaşma şansı veriyor." (Fotoğraflı)

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