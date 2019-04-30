"Enflasyonda yukarı yönlü risk oluşursa ilave sıkılaştırma yapılabilir"

İstanbul, 30 Nisan () – Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonda yukarı yönlü risk oluşması durumunda "ilave sıkılaştırma" yapılabileceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) "Enflasyon Raporu 2019-II" toplantısındaki sunumunda, geçen hafta yayınlanan para politikası metnindeki değişikliğin kısa vadeli bir sinyal değil, yapısal yaklaşım olduğunu söyledi.

Enflasyonda yukarı yönlü risk olursa ilave sıkılaştırma yapılabileceğini vurgulayan Çetinkaya, metnin bütüncül olarak "yukarı yönlü risklere vurgunun" sürdüğünü gösterdiğine dikkat çekti ve ekledi:

"Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı duruşun korunacağını ifade ediyoruz. Bu elbette yukarı yönlü riskler olursa ilave sıkılaşma gerçekleşeceğini ifade ediyor, bu çok net... İlave iletişime ihtiyaç olup olmadığını da hep takip ediyoruz, ihtiyaç olduğunda bunu da gözden geçiririz."

Toplantıda soruları yanıtlayan Çetinkaya, para politikasını belirlerken, piyasa gelişmeleri ve yukarı yönlü risklerin göze alındığını söyledi.

Enflasyon görünümüne yönelik risklerin sürdüğünü vurgulayan Çetinkaya, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin soruları yanıtlarken de, "Rezerv rakamlarında görülen dalgalanma istisnai değil. Rezerv iletişiminin brüt rezerv üzerinden yapılması yaygın bir pratik" dedi.

Çetinkaya, Merkez Bankası’nın sunduğu araç ve piyasaların geçici olmadığını ve ihtiyaca göre farklı araçların devreye alınarak piyasanın etkin bir şekilde çalışmasını sağlayarak, sağlıksız fiyatları ve aşırı oynaklıkları engellemek ve bankaların farklı seçenekleri kullanabilecek konumda olmalarını amaçladıklarını belirtti.

Kullanılan araçların kalıcı olduğunu ancak dönemsel faktörlere bağlı olarak kullanım oranları ve taleplerin değişkenlik gösterdiğini söyleyen Çetinkaya, Merkez Bankası’nın ihtiyaçlara yönelik tepkiler verildiğini ve daha fazla ve daha net bilgilendirilme ihtiyacı doğması durumunda, Merkez Bankası’nın bu ihtiyaçları karşılayacağını söyledi.

Merkez Bankası’nın bir kur bandı hedefi olmadığını, ancak enflasyon ve fiyat istikrarı hedefi çerçevesinde kur gelişmelerini dikkate aldığını belirten Çetinkaya, yalnızca veriye dayalı olarak enflasyona tepki verdiklerini ve para politikasının veriler üzerinden oluşturulduğunu belirtti.

Dezenflasyon ve fiyat istikrarında istenen noktalara gelinememiş olmanın ve hedeflerden uzaklaşmış olmanın, yapısal bir mesele olarak dolarizasyonun yüksek olması gibi faktörlerin etkisiyle, kur gelişmeleri ve oynaklığna karşı para politikası oluşturulurken göze alındığını belirtti.

Çetinkaya, Merkez Bankası’nın, piyasa gelişmeleri ve yukarı yönlü riskleri göze alarak para politikası duruşunu belirttiğini ekledi.