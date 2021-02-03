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Enflasyon uçtu, Yıllık enflasyon açıklandı; 14.97

Yıllık enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon 14.97 olarak belirlendi.

EKONOMİ 03.02.2021, 10:07 03.02.2021, 10:20 Murat Aydın
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Enflasyon uçtu, Yıllık enflasyon açıklandı; 14.97

Yıllık enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon 14.97 olarak belirlendi. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı tabloya göre 2020 yılı fiayt artışları sektörlere göre artış tablosu şöyle:

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2020

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,60, aylık %1,25 arttı.
İstanbul’da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,18, aylık %1,11 arttı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2020

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %25,15, aylık %2,36 arttı.
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Aralık 2020
Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.
 

Kümes Hayvancılığı Üretimi, Kasım 2020

Tavuk eti üretimi 169 bin 903 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Kasım 2020

Ticari süt işletmelerince Kasım ayında 736 bin 965 ton inek sütü toplandı.

İşgücü İstatistikleri, Ekim 2020

İşsizlik oranı %12,7 seviyesinde gerçekleşti.

İnşaat Maliyet Endeksi, Kasım 2020
İnşaat maliyet endeksi yıllık %22,99, aylık %2,90 arttı.

Dış Ticaret Endeksleri, Kasım 2020

İhracat birim değer endeksi %0,8 arttı. İthalat birim değer endeksi %0,2 arttı.

Sanayi Üretim Endeksi, Kasım 2020
Sanayi üretimi yıllık %11 arttı.
 

Perakende Satış Endeksleri, Kasım 2020
Perakende satış hacmi yıllık %11,9 arttı.

Ciro Endeksleri, Kasım 2020
Toplam ciro yıllık %38,9 arttı.

Konut Satış İstatistikleri, Aralık, 2020

Türkiye genelinde 2020 yılında 1 milyon 499 bin 316 konut satış sonucu el değiştirdi.

İstanbul’da 2020 yılında 265 bin 98 konut satışı oldu.

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Malatya Bölge Müdürlüğü

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2020

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %21,24, aylık %2,58 arttı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2020

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %37,56 arttı, aylık %0,76 azaldı.

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Kasım 2020

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %15,35, aylık %3,23 arttı.

Tüketici Güven Endeksi, Ocak, 2021
Tüketici güven endeksi 83,3 oldu.

Hanehalkı Yurt İçi Turizm III.Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2020
Yurt içinde ikamet eden 17 milyon 299 bin kişi seyahate çıktı.

Sektörel Güven Endeksleri, Ocak 2021

Güven endeksi hizmet sektöründe yükselirken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü.

Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2020

Türkiye'de 2020 yılında 1 milyon 38 bin 905 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara
taşıtları sayısı, Aralık ayı sonu itibarıyla 24 144 857 oldu.

İstanbul’da aralık ayında 31 bin 354 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2019

Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan (GSYH) en yüksek payı % 30,7 ile İstanbul aldı.

Ekonomik Güven Endeksi, Ocak 2021
Ekonomik güven endeksi 96,2 oldu.
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2020

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %22,12 aylık %0,57 arttı.

Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2020

Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %16,0, ithalat %11,6 arttı.

Ocak-Aralık döneminde ihracat %6,3 azaldı, ithalat %4,3 arttı.

Turizm İstatistikleri, IV.Çeyrek: Ekim-Aralık ve Yıllık, 2020
Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %50,4 azaldı.

Katı Yakıtlar, Kasım 2020

Linyit üretimi Kasım ayında 5 milyon 861 bin 210 ton olarak gerçekleşti.

#enflasyon #enflasyonarttı #yıllıkenflasyon
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