Enflasyon doları tetikledi: 3.60 lira

İstanbul, 3 Ocak () – Enflasyonun beklentileri aşması üzerine dolar 3.60 lirayı gördü, euro 3.74 lirayı aştı.

Ekonomist ve piyasa analistlerinin yüzde 1.0 dolayında beklentilerine karşın Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1.64'e ve yıllık enflasyonun da yüzde 8.53'e çıkması üzerine, dolar ve euro hızlı tırmandı.

Güne 3.53 liradan başlayan dolar, enflasyon oranlarının açıklandığı saat 10.00’dan itibaren yükselişe geçti ve kısa sürede 7 kuruşa yakın yükselerek 3.60 lirayı gördü ve daha sonra 3.5930 - 3.60 aralığında hereket etmeye başladı.

Euro da 3.7097 liradan başladığı gün içinde enflasyon oranlarının açıklanmasıyla 3.7429 liraya kadar yükseldi.