Enerjisa’ya iki uluslararası ödül

İstanbul, 25 Mayıs () - Enerjisa dijital uygulamalar alanında hayata geçirdiği projeler ile dijital iletişim dünyasının en seçkin ödüllerinden MIXX Europe 2017’de ‘Responsive Display Advertising’ kategorisinde gümüş ödül, MENA 2017 Search Awards’da ise ‘En İyi Yerel Kampanya’ ödülü kazandı.

Enerjisa’dan yapılan açıklamaya göre Enerjisa’nın dünyanın ilk enerji tasarrufu sağlayan ‘Tasarruf modu’ uygulaması, dijital pazarlama ve reklamcılık alanında ödül kazandırmaya devam ediyor. Enerjisa, Tasarruf Modu uygulamasıyla MIXX Türkiye 2017’de kazandığı 3 ödülün ardından, dijital iletişim dünyasının seçkin ödüllerinden Marketing and Interactive Excellence (MIXX) Europe 2017’de ‘Etkileşimli Dijital Reklam’ kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

“Enerjini Koru” sloganıyla 2016 yılının sonunda enerji verimliliği konusunda fark yaratmak için yola çıkan Enerjisa, bu kapsamda pek çok projeye imza attı. Enerjisa, dijital mecralarda hem masaüstü hem de mobil reklam alanları üzerinden interaktif enerji tasarrufu imkanı sunan ‘Tasarruf Modu’ uygulamasıyla yerel ve uluslararası ödüllerin sahibi oldu. Enerjisa’nın #enerjnikoru hareketi kapsamında gerçekleştirdiği tasarruflu banner uygulaması daha önce de MIXX Türkiye 2017’de üç kategoride birden finale kalmış, Rich Media Display Reklamları kategorisinde altın, Mobil Rich Media Display Reklamları kategorisinde bronz, Deneysel ve Yenilikçi kategorisinde bronz ödülün sahibi olmuştu.

Görünürlük yüzde 136 arttı

Öte yandan uluslararası arenada kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekleyen Enerjisa, Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) görünürlüğünde, kurumsal web sitesi www.enerjisa.com.tr için 2016’dan 2017’ye geçerken yapılan zenginleştirilmiş içerik planlaması ve teknik iyileştirmeler sayesinde 6 aylık dönemde yüzde 136’lık artış sağlayarak, MENA 2017 Search Awards’de de ‘En İyi Yerel Kampanya’ ödülüne de layık görüldü.

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