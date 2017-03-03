Enerjisa Ak Yatırım işbirliğiyle Türkiye’nin en büyük reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdi

İstanbul, 3 Mart () – Enerjisa, Ak Yatırım danışmanlığıyla Türkiye’nin en büyük reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdi.

Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş Ak Yatırım’ın danışmanlığı ile bugüne kadar piyasalardaki en büyük reel sektör tahvil ihracını yaptıklarını ve bu büyük ihraçla Enerjisa’nın yatırım programını finanse edecek yeni kaynaklar yaratıldığını belirttiler.

Bünyesinde 3 elektrik dağıtım ve 3 perakende satış şirketi bulunan Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. (EEDAŞ), 2 Mart 2017’de Türkiye’nin en büyük reel sektör borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdi. 4 yıl vadeli 405 milyon Türk Lirası tutarında TÜFE’ye endeksli tahvil ihracıyla yeni yatırımlar için alternatif finansman kaynağı yaratılması hedefleniyor.

1 Mart tarihinde, öngörülene göre iki katı talep toplanan tahvil ihracına ilişkin konuşan Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, enerji sektörünün dinamik yapısına dikkat çekerek, “Sektördeki yatırımcı portföyünü artırmamız ve sektöre biraz daha şeffaflık getirmemiz gerekiyor. Bunun için de öncelikle güçlü finansman yapımızı korumaya, geleceğe güvenle bakan bir şirket olmaya devam etmeliyiz. Biz tecrübemizle sektörün sürekli gelişmesine katkıda bulunuyor, kurumsallaşmada önemli rol oynuyoruz. Şirket olarak insan odaklı hizmetleri teknolojik altyapımızla birleştirip yatırımlarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilir enerji için de yatırımlarımıza devam edeceğiz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında gerçekleştirdiğimiz ve yine Türkiye’de bir ilke imza attığımız iki tahvil ihracının ardından bu ihraçla da hem yeni yatırımlarımız hem de refinansman ihtiyaçlarımız için ek finansman sağlamış olduk” dedi.

Zaimler bu başarının, şirketin önümüzdeki dönemde devam etmeyi hedeflediği TÜFE’ye endeksli tahvil ihraçları için de pozitif bir gösterge olduğunu belirtti.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, 2016 yılında, Ak Yatırım tarafından aracılığı yapılan her ihracın farklı özellikler taşıdığını ve sektöre değer katan ihraçlardan oluştuğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“2017 yılında da fark yaratan ihraçlara aracılık etmeye devam ediyoruz. Ülkemizde elektrik dağıtım ve perakende satış sektörlerinde lider konumda bulunan Enerjisa’nın Türkiye’de gerçekleşen en büyük finans dışı tahvil ihracını başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. TÜFE’ye endeksli olan ve 4 yıllık bir vadeye sahip bu tahvil, piyasada planlanan ihraç tutarının iki katından fazla ilgi yarattı. Yatırımcılarla yapılan geniş kapsamlı roadshow toplantıları da geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşılmasında önemli rol aldı. Yatırımcıların yoğun talep göstermesi sonucunda 405 milyon tutarındaki, Türkiye’de bu güne kadarki en büyük finans dışı özel sektör borçlanma aracına danışmanlık ve aracılık ederek, sermaye piyasalarına çok önemli katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Bu tahvil sonucunda Ak Yatırım olarak özel sektör tahvil ihraçlarındaki liderliğimizi daha da güçlendirdik.” (Fotoğraflı)