Enerji Borsası'nda elektrik fiyatlarına tavan fiyat geldi

İstanbul, 6 Ocak () - Elektrik kesintilerine bağlı olarak, Enerji Borsası'nda fiyatların aşırı yükselmesine karşı, "tavan fiyat" uygulamasına başlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Enerji Borsası'ndaki gün öncesi piyasası ve dengeleme güç piyasasında elektrik fiyatlarına üç ay süreyle 500 TL/MWh'lık tavan fiyat getirdi.

EPDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan "Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) ile Dengeleme Güç Piyasasında (DGP) Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği"ne göre, 6 Ocak-1 Mart arasında söz konusu piyasalarda azami fiyat limitleri 500 TL/MWh olarak uygulanacak.