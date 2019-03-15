Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için kırmızı bülten
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için...
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...

Enerji Bakanlığı'ndan Dr. Selda Günsel'e "İş Dünyası" ödülü

İstanbul, 15 Mart () - Shell Küresel Ar-Ge ve Ticari Teknolojiler Başkan Yardımcısı Dr. Selda Günsel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar" ödül programı kapsamında "İş Dünyası"...

Enerji Bakanlığı'ndan Dr. Selda Günsel'e "İş Dünyası" ödülü

İstanbul, 15 Mart () - Shell Küresel Ar-Ge ve Ticari Teknolojiler Başkan Yardımcısı Dr. Selda Günsel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar" ödül programı kapsamında "İş Dünyası" kategorisinde ödüle layık görüldü. Dr. Selda Günsel ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın elinden aldı.
"Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar" ödül programı, kadınların enerji ve maden sektörlerine olan katkısını artırmayı, bu alanlarda başarılara imza atan kadın profesyonellere dikkat çekerek, toplumsal farkındalık uyandırmayı hedefleniyor. Dr. Selda Günsel, enerji verimliliği, yenilikçi ve sürdürülebilir yakıtlar, madeni yağlar ve kimya teknolojileri alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü.
Dr. Selda Günsel, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Enerji tarihin ilk çağlarından günümüze kadar medeniyetlerin ilerlemesine, yaşam kalitemizin artmasına, bilim ve teknolojinin ilerlemesine yol açan çok önemli bir kaynak.
"Ben de iş hayatım boyunca enerji sektöründe hizmet verebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.
"Ayrıca çalışma ortamında fırsat eşitliğine, kadının gücüne ve enerjisine inanan bir şirkette çalışmaktan da çok mutluyum.
"Bu konuya ülkeler açısından baktığımızda, kadınları iş hayatına dahil eden ülkelerin, daha istikrarlı ve daha dengeli bir büyüme içinde olduklarını görüyoruz.
"Ülkemizde de enerjinin bütün alanlarında kadınların çok etkin bir rol aldığını görmek benim için çok sevindirici.
"'Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar' ödül programı ise ülkemizde kadınlara ve bu alana olan inancımızı pekiştiriyor.
"Bu özel gecede, bu özel ödülü almak benim için hem de çok gurur verici. Beni bu özel ödüle layık gören değerli jüriye, beni her zaman destekleyen şirketim Shell’e, aileme ve bana enerji veren kızlarıma teşekkür ediyorum." (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328