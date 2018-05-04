Energy & Capital: Petrol fiyatlarını yükselten 10 neden

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Mayıs () – Petrol piyasası gizli bir boğa piyasasıdır diyen Energy & Capital yazarı Christian DeHaemer, petrol piyasasının ABD’nin Wall Street Borsası ve Apple’ın iki katı varlığa sahip olan Suudi Arabistan firması Saudi Aramco tarafından sıkıştırıldığına dikkat çekti.

DeHaemer, petrol piyasalarında görülen 10 artış nedenini şöyle sıraladı:

- Petrol fiyatlarının yükseliş eğilimine girmesi.

- Küresel büyüme, yeni piyasaların ortaya çıkması, araç satışlarının küresel rekorlar kırması ve küresel GSYH’da yüzde 3.9 artış öngörülmesinin petrol talebini artıracak olması.

- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri arasındaki uyum, OPEC ülkelerinin önce 2014 ve daha sonra 2016 yıllarında imzaladığı anlaşmalara sadık kalarak üretimi azaltmaları ve küresel arz açığını düşürmeleri. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nı (OECD) oluşturan sanayileşmiş ülkeler arasında petrol stokları, Şubat ayı sonunda 2.84 milyar varil ile, beş yıllık ortalamanın sadece 30 milyon varil üstünde bulunuyordu.

- Dünyanın her yerinde yeni rafineriler kurulması, Çin’de 30 rafineri, Hindistan’da 13 rafineri, Vietnam’da sekiz rafineri diğer pek çok inşaat ile, ABD’nin 29 yıl sonra bir yıl içinde iki rafineri inşa edecek olması talebi artıracaktır.

- Ekonomideki büyük gerileme yüzünden araç kullanımını azaltan insanların yeniden ulaşımlarını hususi otomobilleri ile sağlamaları.

- Ford’un pek çok modelini artık ABD’de satmayacağını duyurması.

- Varil petrol fiyatlarının birkaç yıl içinde 300 dolara yükseleceği tahminleri

- Suudi Aramco’nun ilk halka arzında varil başına 100 dolar fiyat hedefi koyulması.

- İran, Nisan ayında, büyük bir kısmı Hindistan ve Çin’e olmak üzere günlük 2 milyar 617 milyon varil ile rekor kırması üzerine ABD Başkanı Trump’ın 12 Mayısta vereceği İran’a uygulanacak yeni yaptırımlar konusundaki kararı.

- Büyük petrol şirketlerinin yeniden kar etmeye başlamaları.