Endeavor Türkiye girişimleri Foriba ve iyzico "exit yaptılar"

İstanbul, 14 Haziran () - Etkin girişimcileri destekleyen Endeavor Türkiye’nin iki girişimi Foriba ve iyzico, geçen haftalarda yaptıkları yeni anlaşmaların ardından exit yaptılar.

Foriba, 28 Mayıs itibariyle vergi teknolojileri şirketi Sovos ile birleşirken, PayU, 11 Haziran’da 165 milyon dolar’a iyzico’yu satın aldı.

ScaleUp şirketlerin kurucuları olan “Etkin Girişimcileri” destekleyen Endeavor, Türkiye’de 2007 yılından beri faaliyet gösteriyor. İstikrarlı ve hızlı bir büyüme gösteren, kaliteli istihdam yaratan, bulundukları sektöre inovatif yaklaşımlar sunan ve ekosisteme geri verme potansiyeli yüksek girişimcileri bulup şirketlerin büyümesine hız kazandıran Endeavor’ın Türkiye’den seçilmiş 62 şirketi bulunuyor. Endeavor Girişimcileri uzun vadede ekosistemi büyütürken bulundukları ülkelerin ekonomik gelişimine de ciddi bir katkıda bulunuyor. Türkiye’den seçilen şirketler arasında Yemeksepeti, Peak Games, Insider, Gram Games gibi son dönemde yatırım almış ve exit yapmış birçok şirket bulunuyor.

Foriba kurucuları Ahmet Bilgen ve Koray Bahar, 2015 yılında Yerel Seçim Paneli ve Uluslararası Seçim Paneli’nden geçerek Endeavor Girişimcisi seçildiler. Foriba, şirketlerin regülasyonlara uyumluluklarını minimum eforla sağlamak adına e-Dönüşüm çözümleri sunuyor. Foriba bu kapsamda Ar-Ge merkezinde, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Bilet, e-Mutabakat gibi kurumsal yazılımları ve entegrasyon hizmetlerini geliştirmeye odaklandı. Endeavor Girişimcisi seçildikleri dönemden sonra, 2017’de İtalya’ya ofis açan, ardından Batı ve Doğu Avrupa’ya açılarak büyümesini sürdüren ve 2018 yılında yatırım alan Foriba bugün, 10’dan fazla ülkede çözüm sunuyor. Foriba ayrıca dünyada 450’den fazla uluslararası şirkete ve 12 binden fazla müşteriye hizmet veren bir şirket haline geldi.

Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın ise, 2013 yılında iyzico’yu kurduktan sonra 2014 yılında Endeavor’ın Yerel Seçim Paneli’nden geçerek aynı yıl İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Seçim Paneli’nde Endeavor Girişimcisi seçildiler. iyzico, Türkiye’de Amazon, H&M, ZARA, sahibinden.com gibi 32 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sağlıyor. 2015 ve 2018 yıllarında yatırım alan iyzico, 11 Haziran’da dünyanın en büyük teknoloji yatırımcısı olan Naspers Group bünyesinde 17 ülkede faaliyet gösteren PayU tarafından 165 milyon dolara satın alındı. Bu birleşme ile beraber Türkiye, PayU’nun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesi içinde Polonya’dan sonraki en büyük ikinci pazarı haline geldi. iyzico’nun kurucu ortaklarından Barbaros Özbuğutu, Endeavor’ın iyzico’ya katkıları hakkında şunları söyledi:

“Endeavor, ağındaki girişimcilere belki de kendi başlarına ulaşmaları çok güç imkanların kapılarını aralıyor, özellikle de bizim de aralarında bulunduğumuz etkin girişimcilere. Örneğin, iyzico olarak İspanya ve Latin Amerika’daki benzer aşamalardaki girişimlerle tamamen dışarıya kapalı bir platformda bir araya gelip deneyimlerimizi paylaşabiliyoruz. Endeavor belki hiçbir kitapta bulamayacağınız deneyimlerin paylaşıldığı bir yer.”

Hem Foriba, hem de iyzico, Endeavor’ın kendi girişimcilerine yatırım yaptığı fonu Endeavor Catalyst’ten yatırım alan şirketler arasında bulunuyor. Foriba’nın kurucu ortağı Koray Bahar, 2018 yılında aldıkları yatırımdan bahsederken şu yorumu yaptı:

“Endeavor Catalyst’in olağanüstü yardımıyla, Foriba dünyanın en büyük özel sektör odaklı kalkınma ajansı olan IFC’den (Uluslararası Finans Kurumu / Dünya Bankası) ikinci tur yatırımını tamamlamıştı. Foriba ürün ve çözümlerini Avrupa, Asya ve Ortadoğu gibi global pazarlara Endeavor ağı yardımıyla yaygınlaştırıyor.”

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli de söz konusu gelişmelerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Endeavor’ın en büyük başarı faktörü, girişimcilerinin başarıları. Art arda gelen Foriba ve iyzico exit’leri, Endeavor için olduğu kadar ülkemiz adına da gurur verici bir tablo yaratırken, Endeavor olarak senelerdir arkasında durduğumuz bir söylemin de kanıtı oldu. Gördük ki, Scaleup şirketleri kuran Etkin Girişimciler, ekonomik konjonktürden bağımsız olarak ciddi başarılar elde edebiliyor. Başarıya ulaşan bu girişimciler, hem ekonomik katma değer yaratıyor, hem de bulundukları ekosistemin gelişmesine mentör olarak, yatırım yaparak, ilham yaratarak katkıda bulunuyor. İşte bu sebeple yaptığımız işe her gün daha da çok inanarak ve çıtayı sürekli yükselterek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Girişimcilerimizi gönülden kutluyorum.” (Fotoğraflı)