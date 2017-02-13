Endeavor Türkiye 10. yılını kutladı

İstanbul, 13 Şubat () - Etkin girişimcilik, mentorluk ve yatırımcılık kavramlarına liderlik yapan Endeavor Türkiye’nin 10. kuruluş yıldönümü iş dünyası ve girişimcilik ekosisteminin önderleri, Endeavor dostları ve girişimcilerinin katılımıyla Swissotel’de kutlandı.

Akbank, Fiba Holding, Koç Holding, Mynet, Tahincioğlu Gayrimenkul, Yemeksepeti, İyzico, Officine Panerai, Zorlu Holding, Infinity, AKG Holding ve Hürriyet’in sponsor olduğu gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Endeavor Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Endeavor topluluğunun hayatında gördüğü en hızlı gelişime sahip olan ekosistem olduğunu dile getirdi.

Özyeğin, konuşmasında şunları söyledi:

“10 sene önce yola çıktığımızda bugünkü değerlemeye ve çarpan etkisine ulaşmış olacağımızı gerçekten hayal etmiyordum. Endeavor’ın ekosistem geliştirme çalışmaları benim için çok büyük bir başarı hikayesi. Sahip çıktığımız dayanışma ilkesine ve Türkiye’nin küresel girişimcilik gücüne desteğim ve inancım tamdır ” dedi.

Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli de yaptığı konuşmada, 10 yılda girişimcilik ekosisteminde ciddi yol aldıklarını ve eskiden etkin girişimcilik ile KOBİ kavramları karışırken, mentorluk ve yatırımcılığa şüpheyle bakıldığına dikkat çekti. Kurttepeli, “Bugün geldiğimiz noktada sağlam bilgi ve beceri altyapısı kurduğumuza inanıyoruz. Ancak dünya hızlanıyor. Bu değişime ya seyirci kalacağız ya da elimizi hızlı tutacağız. Bizce Endeavor geleceği yaratanlardan oluşuyor. Endeavor olarak gelecek hedefimizi Endeavor Girişimcilerinin Globalleşmesi olarak koyduk. Bugüne kadar desteklediğimiz girişimcilerin yarattığı $1,5milyar değerin kısa sürede katlanarak artmasını bekliyoruz.” dedi. Kurttepeli, Endeavor çalışmalarının Türkiye’de yaygınlaşmasına, sektör bazlı derinleşmesine ve tüm girişimcilerinin globalleşmesine yoğunlaşılacağını vurguladı.

Zorlu’ya ödül

Endeavor Türkiye 10. Yıl Gecesi’nde eski TUSIAD Başkanı ve Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Cansen Başaran Symes, Türkiye ve girişimcilik dünyasında çok sayıda katkısı bulunan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’ya Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü verdi.

15 yaşındayken Trabzon’da tek küçük bir dükkan kurarak yola başlayan ve bugün Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen Zorlu, ödül töreni konuşmasında şöyle dedi:

“Teknolojiye, üretime ve ihracata daima yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben hayatım boyunca bu konularda hep hayaller kurdum ve kurmaya devam ediyorum. Fakat hayalci hiç olmadım. Dürüst olmanın, çok çalışmanın, zorluklar karşısında yılmadan hedefler peşinde koşmanın ve topluma geri vermenin başarılı girişimcilerin ortak sırrı olduğuna inanıyorum. Endeavor’ın girişimcilere sağladığı muazzam destek imkanlarını takdir eder, nice başarılı 10 yıllar dilerim.”

Endeavor Türkiye, faaliyet gösterdiği 10 yılda üç bin girişimci adayıyla buluştu ve uluslararası seçim sürecini tamamlayan 54 girişimci şirketi temsilen 86 girişimciyi ağına dahil etti. Kurulduğu günden bu yana 160 üst düzey yönetici ve deneyimli girişimciden oluşan yerel mentor ağı, Endeavor’ın girişimci destek sürecine beş bin saatten fazla gönüllü mentorluk sağladı. Son 10 yıldır, Endeavor Türkiye topluluğunda yer alan Endeavor Girişimcileri, Türkiye'nin bugünkü yenilikçi ekonomisinde 1.5 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaştı. Endeavor Türkiye Girişimcilerinin yüzde 50’si 91 ülkeye satış yapıyor ve 30 ülkede faaliyet gösteriyor.