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En saygın bankacılık ve finans ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL () - TÜRK sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödülü olan '2017 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri' sahiplerini buldu. Türkiye bankacılık ve finans sektörünün lider temsilcilerini bir araya getiren törende büyük...

En saygın bankacılık ve finans ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL () - TÜRK sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödülü olan '2017 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri' sahiplerini buldu. Türkiye bankacılık ve finans sektörünün lider temsilcilerini bir araya getiren törende büyük ödüller VakıfBank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), YDA Grup, Doğuş Holding'in oldu.
Ödüller, GFC Media Group’un ev sahipliğinde bu yıl üçüncü kez verildi. Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen bankacıları bir araya getiren ödül törenine sermaye piyasasının lideri olan bankalardan 210 yönetici, kurumsal müşterileriyle katıldı.
VakıfBank, 2016’nın Nisan ayında gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli 500 milyon Euro cinsi ilk İpotek Teminatı Menkul Kıymet İhracı (Covered Bond) ile hem 'Uluslararası Tahvil' hem de 'Senenin Finansman Anlaşmasını Gerçekleştiren Finans Kurumu' kategorilerinde büyük ödülün sahibi oldu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye’den bir finans kurumu tarafından ilk kez gerçekleştirilen, 300 milyon ABD Doları değerindeki Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil İhracı ile 'Yapısal Finans' kategorisinde ödül aldı.
Gecede YDA Şirketler Grubu iki ayrı ödülün sahibi oldu. İlk tahvil ihracı olan 250 milyon TL tutarındaki çift dilimli tahvili ile 'Yerel Tahvil İhracı' kategorisinde ödül alan YDA Şirketler Grubu ayrıca, Konya Hastanesi’nin finansmanı ile 'Yılın Proje Finansmanı Anlaşması' ödülüne layık görüldü.

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