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En düşük memur maaşı 3.133 TL'ye yükseldi

MALİYE Bakanlığından yapılan açıklamada, "Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.893 TL'den 3.133 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 1.978 TL'den 2.149 TL'ye yükselmiştir" denildi. Maliye Bakanlığından yapılan...

En düşük memur maaşı 3.133 TL'ye yükseldi
MALİYE Bakanlığından yapılan açıklamada, "Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.893 TL'den 3.133 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 1.978 TL'den 2.149 TL'ye yükselmiştir" denildi.
Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendiği açıklandı.
Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde, 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı olarak verilen enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 5,69 oranında artırılmıştır. 2018 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere ise kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3,5 oranında artış öngörülmüştü. 2018 yılı ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 9,17 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak, ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 9,17 oranında artış sağlanmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.893 TL'den 3.133 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 1.978 TL'den 2.149 TL'ye yükselmiştir."
 

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