Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da helikopter düştü !
İstanbul'da helikopter düştü !
ASELSAN'na FETÖ operasyonu 53 gözaltı
ASELSAN'na FETÖ operasyonu 53 gözaltı
ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik yaptığı iddiası
ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik...
Güney Kore Cumhurbaşkanı Park, Anayasa Mahkemesi'nce azledildi
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı Park'ı azletti

En çok traktör Manisa'da

Ankara, 10 Mart () – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’de 83 bin 870 traktörle en çok Manisa’da traktör olduğunu Konya’nın 83 bin 754 traktörle ikinci sırada yer aldığını...

En çok traktör Manisa'da

Ankara, 10 Mart () – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’de 83 bin 870 traktörle en çok Manisa’da traktör olduğunu Konya’nın 83 bin 754 traktörle ikinci sırada yer aldığını bildirdi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, Ocak ayında traktör sayısında bu iki ili 61 bin 459 ile İzmir, 61 bin 28 ile Bursa, 60 bin 850 ile Balıkesir’in ilk beş sırayı oluşturduğunu söyledi. Traktör sayısı Hakkari’de 962, Trabzon’da 249, Rize’de 65 adede kadar düşüyor. Ocak’ta traktör sayısı 3 bin 969 arttı- Bayraktar, traktör sayısının Ocak ayı itibarıyla son bir ayda 3 bin 969, son bir yılda 70 bin 828 adet artarak 1 milyon 769 bin 733 adede ulaştığını bildirdi. İllere göre 2016 Ocak, 2016 Aralık, 2017 Ocak ayları traktör sayıları, yıllık ve aylık değişim miktarları şöyle:     2016         2016         2017     Ocak Aralık Ocak Yıllık Aylık   Traktör Traktör Traktör Değişim Değişim  İller Sayısı Sayısı Sayısı Adet Adet 1 Manisa 81.061 83.642 83.870 2.809 228 2 Konya 80.749 83.604 83.754 3.005 150 3 İzmir        59.092 61.301 61.459 2.367 158 4 Bursa 58.531 60.888 61.028 2.497 140 5 Balıkesir 59.145 60.761 60.850 1.705 89      

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.