En çok kadınlar kitap okuyor

İstanbul, 7 Mart () - Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R’ın mağaza verilerine göre kitapların yüzde 64’ü kadınlar tarafından satın alınıyor.

En çok kitabı Bursa, İstanbul ve Antalyalı kadınlar okurken bu kadınların tercih ettiği kitapların ise yüzde 65’i macera türünde.

D&R, Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye’deki kadın alışkanlıklarını inceledi. D&R’ın 28 şehirdeki 153 mağazasının verilerine göre kitapların yüzde 64’ü kadınlar tarafından satın alınıyor. Kadınlar yine bu verilere göre en çok macera türünde kitap okuyor. İşte Türkiye’de kadınların okuma alışkanlıklarına ilişkin ilginç sonuçlar:

En çok roman okuyorlar: Verilere göre kadın okuyucuların ilk sırasında Türk romanları var. İkinci sırada ise çocuk gelişimi kitapları geliyor. En çok satan üçüncü kategori ise sağlık.

Fantastik ve macera seviyor: Kadınlar en çok fantastik ve macera türünde kitap okuyor. Satılan kitaplar içinde en çok talebi yüzde 65 ile macera türü görüyor.

Erkekler yüzde 36’da kaldı: D&R’da satılan kitaplar cinsiyete göre incelendiğinde yüzde 64 ile en büyük payı kadınlar alıyor. Kitapların sadece yüzde 36’sı erkekler tarafından alınıyor.

En çok Bursalılar okuyor: Müşteri sayısına göre satışlar incelendiğinde en çok Bursa’daki kadınların kitap satın aldığı görülüyor. Bursa’yı İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir takip ediyor.

En çok alıveriş 38-43 yaş arasında: 17-78 yaş arasında yapılan araştırmaya göre kadınların en çok alışveriş yaptığı yaş aralığı ise 38-43.

Üç alışverişten ikisi kitap: D&R verilerine göre kadınların yaptığı her üç alışverişten ikisi kitap üzerine oluyor.