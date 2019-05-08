EMTİA PİYASALARI–Ticaret gerginlikleriyle Brent 70 dolarda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle 70 dolar düzeyinde tutundu.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.23 artışla 70.04 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.44 artışla 61.67 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin küresel ekonomide yavaşlamaya sebep olacağı endişeleriyle güvenli liman araya yatırımcılar etkisiyle üç haftanın en yüksek düzeyine yükseldikten sonra çekildi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.31 düşüşle 14.88 dolardan,

- altın, yüzde 0.03 düşüşle 1,285.1 dolardan,

- bakır, yüzde 0.31 düşüşle 2.777 dolardan,

- platin, yüzde 0.65 düşüşle 867.6 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.89 düşüşle 1,311.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 255 liraya, çeyrek altın 417 liraya, Cumhuriyet altını da 1,726 liraya döndü.



