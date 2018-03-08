EMTİA PİYASALARI – Zayıflayan dolarla metaller yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mart () - Küresel ticaret savaşı endişeleri ve zayıflayan dolarla destek bulan altın, gümüş, platin ve palladyum gibi metallerin fiyatları yükselirken, bakırın fiyatı yüzde 0.41 düşüşle 3.123 dolara geriledi.

Dolar küresel piyasada ABD Başkanı Donald Trump’ın baş ekonomi danışmanı Gary Cohn’un istifasıyla değer kaybederken, dolar endeksi düne göre yüzde 0.06'lik bir düşüşle 89.582 düzeyine geriledi.

- altın yüzde 0.09 artışla 1,328.70 dolardan,

- gümüş yüzde 0.34 artışla 16.555 dolardan,

- platin yüzde 0.17 artışla 954.60 dolardan,

- paladyum yüzde 0.87 artışla 967.40 dolardan işlem gördü.

Cohn’un istifasıyla düşen petrol fiyatları ise, dolarda gerilemenin etkisiyle yükseldi ve Batı Teksas Petrolü yüzde 0.11 artışla 61.22 dolara, Brent Petrol ise yüzde 0.12 artışla 64.42 dolara çıktı.