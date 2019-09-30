EMTİA PİYASALARI – Zayıf talep endişelerinin azalması petrol fiyatlarındaki baskıyı azalttı

Petrol fiyatları Çin’den gelen güçlü üretim verilerinin petrol talebinden düşüş olacağı endişelerini azaltmasıyla yükseldikten sonra hafif geriledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.32 düşüşle 61.71 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.09 düşüşle 55.86 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ticaret savaşı endişelerinin azalmasıyla 1,500 doların altında.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.23 düşüşle 17.43 dolardan,

- altın, yüzde 0.57 düşüşle 1,497.8 dolardan,

- bakır, yüzde 0.46 artışla 2.6095 dolardan,

- platin, yüzde 0.09 düşüşle 930.2 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.47 artışla 1,660.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 272 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,839 liraya geriledi.