Flaş HaberSiirt'te PKK törör örgütüne ağır darbe
Son Dakika
Alp Rona Rodopman: Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi derecesini almayı istiyorum
EMTİA PİYASALARI – Zayıf ekonomik veriler etkisiyle petrol fiyatları düştü
Avrupa ve Japonya’dan gelen zayıf ekonomik veriler etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1.0’in üzerinde düştü. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.71 düşüşle...
EKONOMİ 24.09.2019, 17:46
Avrupa ve Japonya’dan gelen zayıf ekonomik veriler etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1.0’in üzerinde düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.71 düşüşle 63.66 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.62 artışla 57.69 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, büyüme endişeleri ile yükselirken, artışı ticaret anlaşması umutları frenledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.91 düşüşle 18.54 dolardan,
- altın, yüzde 0.04 düşüşle 1,530.8 dolardan,
- bakır, yüzde 0.25 düşüşle 2.605 dolardan,
- platin, yüzde 0.15 düşüşle 952.5 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.96 artışla 1,641.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 279 liraya, çeyrek altın 456 liraya, Cumhuriyet altını da 1,821 liraya geriledi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.71 düşüşle 63.66 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.62 artışla 57.69 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, büyüme endişeleri ile yükselirken, artışı ticaret anlaşması umutları frenledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.91 düşüşle 18.54 dolardan,
- altın, yüzde 0.04 düşüşle 1,530.8 dolardan,
- bakır, yüzde 0.25 düşüşle 2.605 dolardan,
- platin, yüzde 0.15 düşüşle 952.5 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.96 artışla 1,641.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 279 liraya, çeyrek altın 456 liraya, Cumhuriyet altını da 1,821 liraya geriledi.
22°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:47
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1