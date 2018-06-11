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EMTİA PİYASALARI – Üretim artışıyla petrol fiyatları düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul 11 Haziran () – ABD’nin sondaj aktivitelerini 2015 yılının Mart ayından bu yana en yüksek düzeye çıkarması ve Rusya’nın da petrol üretimini artırmasının etkisiyle petrol fiyatları hafif geriledi. Türkiye'nin...

EMTİA PİYASALARI – Üretim artışıyla petrol fiyatları düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul 11 Haziran () – ABD’nin sondaj aktivitelerini 2015 yılının Mart ayından bu yana en yüksek düzeye çıkarması ve Rusya’nın da petrol üretimini artırmasının etkisiyle petrol fiyatları hafif geriledi.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.38 düşüşle varil başına 76.17 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.26 düşüşle 65.57 dolardan işlem görüyor.
Küresel piyasalarda metaller ise merkez bankaları politika toplantıları ve G-7 Zirvesi’nin etkileriyle dalgalı seyrediyor. Gümüş yüzde 1.04 artışla 16.915 dolardan, altın yüzde 0.06 düşüşle 1,301.9 dolardan, bakır yüzde 0.67 düşüşle 3.278 dolardan, platin yüzde 0.47 artışla 910 dolardan, paladyum yüzde 0.37 artışla 1009.4 dolardan işlem gördü.
İç piyasada gram altının fiyatı 187 liraya, çeyrek altın 306 liraya, Cumhuriyet altını da 1,248 liraya döndü.
 

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