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EMTİA PİYASALARI – Üretim artışı beklentileriyle petrol fiyatları düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Nisan () – Petrol fiyatları, ABD’nin İran ve Venezuela’nın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarına dair muafiyetlerin sonlanmasıyla azalan petrol arzındaki açığı kapatmak için Petrol İhraç Eden Ülkeler...

EMTİA PİYASALARI – Üretim artışı beklentileriyle petrol fiyatları düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Nisan () – Petrol fiyatları, ABD’nin İran ve Venezuela’nın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarına dair muafiyetlerin sonlanmasıyla azalan petrol arzındaki açığı kapatmak için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ve ABD’nin üretim artıracağı beklentileri ve Çin’den gelen zatıf veriler etkisiyle düştü..
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.29 düşüşle 71.83 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.19 düşüşle 63.37 dolardan işlem görüyor.
Metal fiyatları, paladyum fiyatlarında görülen yüzde 6.5’lik keskin düşüş sonrasında, Çin’den gelen zayıf verilerin küresel ekonominin sağlığı konusunda uyandırdığı endişeler etkisiyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.28 artışla 14.975 dolardan,
- altın, yüzde 0.28 artışla 1,285.1 dolardan,
- bakır, yüzde 0.36 düşüşle 2.8845 dolardan,
- platin, yüzde 0.11 artışla 902.3 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.84 artışla 1,373.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 245 liraya, çeyrek altın 401 liraya, Cumhuriyet altını da 1,661 liraya döndü.

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