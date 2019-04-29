EMTİA PİYASALARI – Trump’ın üretim çağrısıyla petrol fiyatları düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Nisan () – Petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’nin İran ve Venezuela’nın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarına dair muafiyetlerin sonlanmasıyla azalan petrol arzındaki açığı kapatmak için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) üretim artırma çağrısı yapması ardından düştü.

Kuveyt Petrol Bakan Yardımcısı Talal Nasır Al-Arabi Al-Sabah da, petrol piyasasının dengeli olduuğunu ve cari fiyatları adil olarak değerlendirdiklerini söyledi ve "Varili 74 dolar dolayındaki petrol fiyatları adil ve Kuveyt üretimin azaltılması anlaşmasında belirlenen kotaya bağlı" dedi. Al-Sabah, petrol fiyatlarının Libya, Venezuela ve Nijerya'daki gerilimler, İran'a yönelik ABD yaptırımı ve ABD'de düşen stoklar tarafından desteklendiğini de vurguladı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.54 düşüşle 71.76 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.6 düşüşle 62.92 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, açıklanan zayıf veriler etkisiyle yatırımcıların Fed’in sene içinde faizleri düşüreceği beklentileriyle haftanın en yüksek düzeyine yakın.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.12 düşüşle 15.07 dolardan,

- altın, yüzde 0.17 düşüşle 1,286.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.21 düşüşle 2.8805 dolardan,

- platin, yüzde 0.06 artışla 904.2 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.06 düşüşle 1,446.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 246 liraya, çeyrek altın 402 liraya, Cumhuriyet altını da 1,663 liraya döndü.