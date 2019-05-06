EMTİA PİYASALARI – Trump’ın Çin açıklamasıyla petrol düştü, altın yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Mayıs () – Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazar günü yaptığı, Çin’den ithal edilen ürünlere bu hafta içinde ek gümrük vergisi getireceği açıklamasıyla yüzde 2.0’den fazla düşerken, yatırımcıların "güvenli limanı" altın yükseldi..

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.1 düşüşle 69.36 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 2.23 düşüşle 60.56 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergisi açıklaması ardından güvenli liman arayan yatırırımcılar etkisiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.65 düşüşle 14.88 dolardan,

- altın, yüzde 0.13 artışla 1,283 dolardan,

- bakır, yüzde 0.96 düşüşle 2.792 dolardan,

- platin, yüzde 1.28 düşüşle 863.6 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.01 düşüşle 1,344.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 247 liraya, çeyrek altın 403 liraya, Cumhuriyet altını da 1,670 liraya döndü.