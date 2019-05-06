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EMTİA PİYASALARI – Trump’ın Çin açıklamasının ardından petrol fiyatları karışık

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Mayıs () – Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazar günü yaptığı, Çin’den ithal edilen ürünlere bu hafta içinde ek gümrük vergisi getireceği açıklamasıyla yüzde 2.0’den fazla düştükten...

EMTİA PİYASALARI – Trump’ın Çin açıklamasının ardından petrol fiyatları karışık

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Mayıs () – Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazar günü yaptığı, Çin’den ithal edilen ürünlere bu hafta içinde ek gümrük vergisi getireceği açıklamasıyla yüzde 2.0’den fazla düştükten sonra karışık seyrediyor.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.11 artışla 70.93 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.19 düşüşle 61.82 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergisi açıklaması ardından güvenli liman arayan yatırımcılar etkisiyle yükseldikten sonra düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.65 düşüşle 14.85 dolardan,
- altın, yüzde 0.12 düşüşle 1,279 dolardan,
- bakır, yüzde 0.11 düşüşle 2.816 dolardan,
- platin, yüzde 0.94 düşüşle 866.6 dolardan ve
- paladyum da yüzde 1.85 düşüşle 1,332.9 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 247 liraya, çeyrek altın 404 liraya, Cumhuriyet altını da 1,671 liraya döndü.

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