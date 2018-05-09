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EMTİA PİYASALARI - Trump'ın İran anlaşmasından çekilmesiyle petrol yükselişte (2)

(Piyasa gelişmeleri ve ayrıntılarla güncellendi) Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel piyasalarda petrol fiyatları...

EMTİA PİYASALARI - Trump'ın İran anlaşmasından çekilmesiyle petrol yükselişte (2)

(Piyasa gelişmeleri ve ayrıntılarla güncellendi)
Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok yükseldi.
ABD hafif hampetrolünün varil fiyatı yüzde 2.26 artışla 70.63 dolara, Dubai'deki hampetrol spot piyasasında da varil fiyatı yüzde 0.86 artışla 73.37 dolara çıktı. Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı da, yüzde 2.5 artışla 76.75 dolara kadar çıktı.
Trump, dünkü basın toplantısında, kendisinden önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yIlında imzalanan; İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in de imzaladığı anlaşmadan tek taraflı olarak çekileceğini duyurdu. İran'ın nükleer programına ilişkin ortak geniş çaplı girişim planı BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi olan; ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa ile AB ülkeleri (P5+1) arasında imzalanmıştı. Anlaşma, Tahran'ın nükleer programını sona erdirmesine karşılık olarak bu ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.
Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 4.0'ünü karşılayan İran'ın başlıca ihraç pazarları arasında Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore bulunuyor.

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