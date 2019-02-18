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EMTİA PİYASALARI – Ticaret toplantılarının olumlu havası etkisiyle altın yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat () – Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantıları konusundaki iyimserlik etkisiyle Nisan ayından bu yana en yüksek düzeyine yükseldi. Küresel emtia piyasalarında; - gümüş, yüzde 0.30...

EMTİA PİYASALARI – Ticaret toplantılarının olumlu havası etkisiyle altın yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat () – Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantıları konusundaki iyimserlik etkisiyle Nisan ayından bu yana en yüksek düzeyine yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.30 artışla 15.79 dolardan,
- altın, yüzde 0.52 artışla 1,329.1 dolardan,
- bakır, yüzde 1.55 artışla 2.842 dolardan,
- platin, yüzde 0.17 artışla 808.3 dolardan ve
- paladyum da yüzde 1.7 artışla 1,431.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 226 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,514 liraya döndü.
Petrol fiyatarı, yatırımcıların, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) kısıtlamalarının tedakir fazlasını engelleyeceği düşüncesiyle Kasım ayından bu yana en yüksek düzeyde.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.05 artışla 66.28 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.63 artışla 55.94 dolardan işlem görüyor.

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