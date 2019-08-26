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EMTİA PİYASALARI – Ticaret savaşıyla petrol düştü, altın yükseldi
ABD ile Çin ticaret savaşında yükselen gerilimin, küresel ekonomide durgunluk endişesini artırmasıyla, petrol fiyatları düşerken, altın yeniden yükselişe geçti. Brent ham petrolünün varil fiyatı 58.24 dolara kadar gerilerken, yeniden 1,500...
EKONOMİ 26.08.2019, 07:31
ABD ile Çin ticaret savaşında yükselen gerilimin, küresel ekonomide durgunluk endişesini artırmasıyla, petrol fiyatları düşerken, altın yeniden yükselişe geçti.
Brent ham petrolünün varil fiyatı 58.24 dolara kadar gerilerken, yeniden 1,500 doların üzerine yükselen 1 ons altın da 1,554 doları gördü.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.1 düşüşle 58.71 dolara, ABD hafif ham petrolü de yüzde 1.3 düşüşle 53.49 dolara geriledi.
ABD ile Çin'in ithal ürünlere uyguladıkları gümrük vergilerinde misilleme yapmaları, küresel hisse fiyatlarını da aşağıya çekince, güvenli liman altına talep yeniden canlandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,554.56 dolar ile 6 yılın zirvesini gördükten sonra, yüzde 0.9 artışla 1,539.70 dolara çekildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.07 artışla 17.63 dolardan,
- altın, yüzde 0.9 artışla 1,539.7 dolardan,
- platin, yüzde 0.31 artışla 860.27 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.67 artışla 1,471.9 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 288 liraya, çeyrek altın 456 liraya, Cumhuriyet altını da 1,871 liraya yükseldi.
Brent ham petrolünün varil fiyatı 58.24 dolara kadar gerilerken, yeniden 1,500 doların üzerine yükselen 1 ons altın da 1,554 doları gördü.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.1 düşüşle 58.71 dolara, ABD hafif ham petrolü de yüzde 1.3 düşüşle 53.49 dolara geriledi.
ABD ile Çin'in ithal ürünlere uyguladıkları gümrük vergilerinde misilleme yapmaları, küresel hisse fiyatlarını da aşağıya çekince, güvenli liman altına talep yeniden canlandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,554.56 dolar ile 6 yılın zirvesini gördükten sonra, yüzde 0.9 artışla 1,539.70 dolara çekildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.07 artışla 17.63 dolardan,
- altın, yüzde 0.9 artışla 1,539.7 dolardan,
- platin, yüzde 0.31 artışla 860.27 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.67 artışla 1,471.9 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 288 liraya, çeyrek altın 456 liraya, Cumhuriyet altını da 1,871 liraya yükseldi.
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