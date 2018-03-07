EMTİA PİYASALARI – Ticaret savaşı endişeleri emtia fiyatlarını düşürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mart () - Küresel ticaret savaşı endişeleri ve zayıflayan dolarla destek bulan altının ons fiyatı yüzde 0.01 düşüşle 1,335.10 dolara inerken, bakır, gümüş, platin ve palladyum fiyatlarında da düşüş gözlemlendi.

Dolar küresel piyasada ABD Başkanı Donald Trump’ın baş ekonomi danışmanı Gary Cohn’un istifasıyla değer kaybederken, dolar endeksi yüzde 0.16'lık bir düşüşle 89.473 düzeyine geriledi.

- Bakır yüzde 0.35 düşüşle 3.151 dolardan,

- gümüş yüzde 0.35’lik düşüşle 16.725 dolardan,

- platin yüzde 0.33 düşüşle 967.40 dolardan

- paladyum yüzde 0.13 düşüşle 977 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları ise, Gary Cohn’un istifasıyla düşüşe geçerken, Batı Teksas Petrolü yüzde 0.86 düşüşle 62.06 dolara, Brent Petrol ise yüzde 0.87 düşüşle 65.22 dolara geriledi.